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Реал Сосьедад продлил контракт с Хаби Алонсо

Испания
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Тренер проведет в клубе ещё один сезон

Реал Сосьедад продлил контракт с Хаби Алонсо

Фото: Squawka / Автор – неизвестен

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"Реал Сосьедад" объявил о продлении контракта с главным тренером резервной команды Хаби Алонсо. Новое соглашение с 39-летним специалистом рассчитано до 30 июня 2022 года. Пресс-служба клуба сообщила об этом в своём "инстаграме".

Алонсо известен по выступлению за "Ливерпуль", мадридский "Реал" и "Баварию". В 2017 году он завершил карьеру, а спустя год вернулся в "Королевский клуб" в качестве тренера, возглавив команду U14. В 2019 году перебрался на работу в "Реал Сосьедад".

В матче 28-го тура испанской Примеры "Реал Сосьедад" уступил "Барселоне" (1:6). "Барселона" набрала 62 очка и занимает второе место в турнирной таблице испанского чемпионата. Лидирует в Примере мадридский "Атлетико" (66). "Реал Сосьедад" (45) — на пятом месте.

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В статье: Хаби Алонсо Реал Сосьедад
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