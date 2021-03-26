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Пуйоль: Барселона сохраняет шансы на победу в Ла Лиге

Испания
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Карлес рассказал о перспективах каталонского клуба

Пуйоль: Барселона сохраняет шансы на победу в Ла Лиге

Новина українською

Бывший футболист "Барселоны" Карлес Пуйоль поделился мнением о каталонской команде.

"Игроки довольны Куманом, он – легенда клуба. Он делает хорошую работу, заслуживает уважения и доверия. Оценки же будут даны ему в конце сезона.

В команде изменилась энергетика. Я это хорошо вижу, в Кубке Испании прослеживался энтузиазм, когда "Барселона" сравняла счёт по сумме двух матчей. А в Лиге чемпионов ещё один гол в Париже мог бы всё изменить. Это новый проект с новым тренером, молодыми футболистами. Клуб сохраняет шансы на победу в Ла Лиге, к тому же нам предстоит сыграть в финале Кубка", – приводит слова Пуйоля испанскому изданию RAC1 газета Marca.

В текущем сезоне испанской Примеры "Барселона" с 62 очками занимает второе место и отстаёт от лидирующего мадридского "Атлетико" на четыре очка.

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В статье: Карлес Пуйоль Барселона
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