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Ведущий защитник Реала возобновил тренировки после травмы

Испания
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Дани Карвахаль снова в строю

Ведущий защитник Реала возобновил тренировки после травмы

Goal

Новина українською

Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль приступил к тренировкам после травмы бедра.

Из-за мышечного повреждения 29-летний защитник отсутствовал с середины февраля, пропустив 7 поединков своей команды.

В этом сезоне Карвахаль провёл 11 матчей в Ла Лиге, отметившись 4 результативными передачами.

В лазарете "Реала" продолжают пребывать Эден Азар, Тони Кроос, Феде Вальверде, Альваро Одриосола и Мариано Диас.

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В статье: Реал (Мадрид) Даниэль Карвахаль
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