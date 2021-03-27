Испания
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Ведущий защитник Реала возобновил тренировки после травмы
Дани Карвахаль снова в строю
Goal
Защитник "Реала" Даниэль Карвахаль приступил к тренировкам после травмы бедра.
Из-за мышечного повреждения 29-летний защитник отсутствовал с середины февраля, пропустив 7 поединков своей команды.
В этом сезоне Карвахаль провёл 11 матчей в Ла Лиге, отметившись 4 результативными передачами.
В лазарете "Реала" продолжают пребывать Эден Азар, Тони Кроос, Феде Вальверде, Альваро Одриосола и Мариано Диас.
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