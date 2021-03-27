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Реал не хочет возвращать Роналду (Marca)

Испания
(2 голосов)

Португалец же другого мнения

Реал не хочет возвращать Роналду (Marca)

Новина українською

Мадридский "Реал" не планирует возвращать в команду своего бывшего нападающего Криштиану Роналду, который на данный момент выступает за "Ювентус". Об этом сообщает Marca.

Во время следующего трансферного окна этот переход исключен. "Сливочные" хотят сделать ставку на молодых исполнителей с высоким потенциалом. Также важным вопросом является зарплата португальца. Мадридцы в последнее время пытаются сократить расходы клуба. Сейчас нападающий зарабатывает 31 млн евро и такая сумма стала бы для "Реала" ударом во время тяжелой экономической ситуации в мире.

Сам же Роналду хочет вернуться обратно в состав королевского клуба. Особенно разговоры об этом набрали пика после очередного вылета "Ювентуса" на ранней стадии Лиги Чемпионов.

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Несмотря на все финансовые факторы генеральный директор "старой сеньоры" Фабио Паратичи недавно заявил, что Криштиану никуда не уйдет летом.

Напомним, что в июле 2018 года Роналду присоединился к туринскому "Ювентусу" из "Реала" за 117 млн ​​евро. С тех пор португалец записал в свой актив 95 голов и 22 ассиста в 123 матчах. Также на его счету четыре трофея. Контракт между сторонами действует до следующего лета. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 36-летнего нападающего в 50 млн евро.

В "Реале" же Криштиану играл в 2009-2018 гг. За этот период футболист забил 450 голов и отдал 132 ассиста в 438 встречах, записав в свой актив 16 титулов.

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В статье: Криштиану Роналду Ювентус (Турин) Реал (Мадрид)
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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Buffyslayer96 (Sunnydail)
27.03.2021 в 16:54
Никому он не нужен ( жалко парня
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hardcorepwnz (Украина)
27.03.2021 в 16:51
Да все уже, пошел за 30-ю миллионами в месяц, теперь там и сиди. Возвращаться он надумал, нам пенсионеры не нужны.
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-1
Michael-K (Івано-Франківськ)
27.03.2021 в 16:38
Роналду хотів вернутись в клуб в якому раніше грав, де йому довіряли вже. МЮ відмовився, Реал теж не хоче... тоді лишається Спортінг. Там точно зможе свої рекорди обновляти в ущерб командних дій і результату...
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Барселиниус (землянин)
27.03.2021 в 15:57
А вот так вот представить только... Месси, Роналду, Гризман, Холанд, Мбапе, Неймар, Фати... а может даже и Де Брюйне. И всё это добро в Ла Лиге! Да нет... В Супер Ла Лиге!!!
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