Пьянич: Месси? Мы больше никогда не увидим подобного футболиста

Хавбек каталонской "Барселоны" Миралем Пьянич поделился мыслями насчет капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

– Как ваши отношения с Лео?

– Потрясающе. Лео много общается со мной, объясняет кое-что о среде, то, что изначально ускользнуло от меня. Он присматривал за мной с первой минуты, подбадривал меня, помогал. Потрясающе. Мы больше никогда не увидим подобного футболиста. Не знаю, какие у него планы, но я бы хотел играть с ним много лет, – рассказал босниец.