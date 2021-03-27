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Пьянич: Месси? Мы больше никогда не увидим подобного футболиста
Полузащитник "Барсы" рассказал об отношениях с Лео
Getty Images / Автор неизвестен
Хавбек каталонской "Барселоны" Миралем Пьянич поделился мыслями насчет капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.
– Как ваши отношения с Лео?
– Потрясающе. Лео много общается со мной, объясняет кое-что о среде, то, что изначально ускользнуло от меня. Он присматривал за мной с первой минуты, подбадривал меня, помогал. Потрясающе. Мы больше никогда не увидим подобного футболиста. Не знаю, какие у него планы, но я бы хотел играть с ним много лет, – рассказал босниец.
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