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Пьянич: Месси? Мы больше никогда не увидим подобного футболиста

Испания
(2 голосов)

Полузащитник "Барсы" рассказал об отношениях с Лео

Пьянич: Месси? Мы больше никогда не увидим подобного футболиста

Getty Images / Автор неизвестен

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Хавбек каталонской "Барселоны" Миралем Пьянич поделился мыслями насчет капитана "сине-гранатовых" Лионеля Месси.

– Как ваши отношения с Лео?

– Потрясающе. Лео много общается со мной, объясняет кое-что о среде, то, что изначально ускользнуло от меня. Он присматривал за мной с первой минуты, подбадривал меня, помогал. Потрясающе. Мы больше никогда не увидим подобного футболиста. Не знаю, какие у него планы, но я бы хотел играть с ним много лет, – рассказал босниец.

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В статье: Лионель Месси Миралем Пьянич Барселона
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Источник:
Mundo Deportivo

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