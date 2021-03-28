Реал готов продать Азара вдвое дешевле, чем при покупке у Челси

"Реал" готов продать Эдена Азара, чтобы освободить место для нового топ-игрока в линию атаки.

По информации Mundo Deportivo, в клубе разочарованы выступлениями и постоянными травмами бельгийца, поэтому готовы отпустить его за 50 миллионов евро. Продажа Эдена также позволила бы клубу разгрузить зарплатную ведомость – вингер получает более 13 млн евро за сезон.

Напомним, менее двух лет назад "сливочные" заплатили "Челси" более 115 миллионов за Азара.

Азар провёл 36 матчей за "Реал" за полтора сезона, в которых отметился 4 голами и 7 ассистами.