  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал готов продать Азара вдвое дешевле, чем при покупке у Челси
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал готов продать Азара вдвое дешевле, чем при покупке у Челси

Испания
(1 голосов)

Травмы не дают Эдену проявить себя

Реал готов продать Азара вдвое дешевле, чем при покупке у Челси

Photo by Fran Santiago, Getty Images

Новина українською

"Реал" готов продать Эдена Азара, чтобы освободить место для нового топ-игрока в линию атаки.

По информации Mundo Deportivo, в клубе разочарованы выступлениями и постоянными травмами бельгийца, поэтому готовы отпустить его за 50 миллионов евро. Продажа Эдена также позволила бы клубу разгрузить зарплатную ведомость – вингер получает более 13 млн евро за сезон.

Напомним, менее двух лет назад "сливочные" заплатили "Челси" более 115 миллионов за Азара.

Азар провёл 36 матчей за "Реал" за полтора сезона, в которых отметился 4 голами и 7 ассистами.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эден Азар Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
oda1979 (Запорожье)
28.03.2021 в 14:41
Может производители клубники заинтересуются..
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...