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Реал готов продать Азара вдвое дешевле, чем при покупке у Челси
Травмы не дают Эдену проявить себя
Photo by Fran Santiago, Getty Images
"Реал" готов продать Эдена Азара, чтобы освободить место для нового топ-игрока в линию атаки.
По информации Mundo Deportivo, в клубе разочарованы выступлениями и постоянными травмами бельгийца, поэтому готовы отпустить его за 50 миллионов евро. Продажа Эдена также позволила бы клубу разгрузить зарплатную ведомость – вингер получает более 13 млн евро за сезон.
Напомним, менее двух лет назад "сливочные" заплатили "Челси" более 115 миллионов за Азара.
Азар провёл 36 матчей за "Реал" за полтора сезона, в которых отметился 4 голами и 7 ассистами.
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