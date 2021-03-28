Фати может понадобиться операция, которая оставит след до конца его карьеры

Реабилитация Ансу Фати после операции на колене проходит не лучшим образом.

Поврежденный мениск 18-летнего игрока "Барселоны" не заживает и ему может понадобится ещё одно хирургическое вмешательство, сообщает AS.

В ближайшие две недели Фати пройдёт курс артроцентеза (специальных проколов) и инъекций кортикостероидов – они могут уменьшить боль и воспалительные процессы. Если эти процедуры вместе с другими методами консервативного лечения не помогут, то Ансу будет вынужден согласиться на менискэктомию. Удаление мениска позволит колену восстановиться в ближайшие 6-7 недель и риск осложнений не велик.

Но такое решение может сказаться в долгосрочной перспективе и существенно отразиться на качестве и длительности карьеры игрока. Многолетние выступления в профессиональном спорте без мениска способны привести к остеоартриту или иным проблемам с суставами уже в ближайшие 8-10 лет.