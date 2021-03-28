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Фати может понадобиться операция, которая оставит след до конца его карьеры

Испания
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Ансу могут удалить мениск

Фати может понадобиться операция, которая оставит след до конца его карьеры

Новина українською

Реабилитация Ансу Фати после операции на колене проходит не лучшим образом.

Поврежденный мениск 18-летнего игрока "Барселоны" не заживает и ему может понадобится ещё одно хирургическое вмешательство, сообщает AS.

В ближайшие две недели Фати пройдёт курс артроцентеза (специальных проколов) и инъекций кортикостероидов – они могут уменьшить боль и воспалительные процессы. Если эти процедуры вместе с другими методами консервативного лечения не помогут, то Ансу будет вынужден согласиться на менискэктомию. Удаление мениска позволит колену восстановиться в ближайшие 6-7 недель и риск осложнений не велик.

Но такое решение может сказаться в долгосрочной перспективе и существенно отразиться на качестве и длительности карьеры игрока. Многолетние выступления в профессиональном спорте без мениска способны привести к остеоартриту или иным проблемам с суставами уже в ближайшие 8-10 лет.

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В статье: Барселона Ансу Фати
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