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Достоин долгосрочного контракта? Реал дает на один год, Рамос хочет минимум на два
Серхио считает, что достоин большего и не согласен на урезание зарплаты
Ситуация с новым контрактом Серхио Рамоса остается неопределенной.
Издание As информирует, что руководство "Реала" и защитник не могут договориться о деталях, на основе которых будет продлено трудовое соглашение. "Сливочные" предлагают Серхио контракт на 1 год с сокращением зарплаты на 20%. Сам же Рамос хочет 2-летнее соглашение или контракт по схеме "1+1", без урезания заработной платы.
Боссы мадридского клуба считают нецелесообразным предлагать такому возрастному игроку (Рамосу 30-го марта исполнится 35 лет) долгосрочный контракт. Серхио считает, что сможет выступать на самом высоком уровне еще несколько сезонов.
Напомним, Серхио Рамос выступает в футболке "сливочных" с 2005-го года. В текущей кампании испанец во всех турнирах провел 20 матчей, забил 4 мяча и отдал 1 голевую передачу.
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