Продление контракта с Дембеле – приоритетная цель для Барселоны

Испанская "Барселона" определила своей приоритетной шагом в трансферной кампании продления контракта с Усманом Дембеле. Соглашение между сторонами завершается следующим летом. Об этом сообщает Daily Mail.

В сентябре прошлого года "Манчестер Юнайтед" был близок к подписанию игрока, и Куман готов был отпустить вингера. Однако после всего этого давления Усман остался в команде и отвоевал место в основном составе.

В августе 2017 года Дембеле присоединился к "Барселоне" с дортмундской "Боруссии" за 135 млн евро. С тех пор он провел 109 матчей, а также пропустил 534 дня из-за различных видов травм.

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В текущем сезоне на его счету девять голов и четыре ассиста в 35 поединках. Аналитический портал Transfermarkt оценивает 23-летнего французского вингера в 50 млн евро.