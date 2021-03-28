Дани Алвес об уходе из Барсы: Я не верил в руководство, моя правота подтвердилась

Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес рассказал, почему перешел в туринский "Ювентус" из каталонской "Барселоны" в 2016-м году.

"Я не верил в руководство, управлявшее клубом в то время. В дальнейшем моя правота подтвердилась. Я был первым, кто сказал об этом. Меня назвали сумасшедшим, но, как и всегда, я оказался сумасшедшим в хорошем смысле", – рассказал бразилец.