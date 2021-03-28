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Дани Алвес об уходе из Барсы: Я не верил в руководство, моя правота подтвердилась

Испания
(1 голосов)

Бразилец назвал причины ухода в "Юве" в 2016-м году

Дани Алвес об уходе из Барсы: Я не верил в руководство, моя правота подтвердилась

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Защитник "Сан-Паулу" Дани Алвес рассказал, почему перешел в туринский "Ювентус" из каталонской "Барселоны" в 2016-м году.

"Я не верил в руководство, управлявшее клубом в то время. В дальнейшем моя правота подтвердилась. Я был первым, кто сказал об этом. Меня назвали сумасшедшим, но, как и всегда, я оказался сумасшедшим в хорошем смысле", – рассказал бразилец.

Напомним, Дани играл за "блауграну" с 2008-го года.

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В статье: Барселона Дани Алвес
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Источник:
Marca

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fabo777
28.03.2021 в 20:40
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