Куртуа: Азар в лучшей форме, чем когда-либо

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о своём партнёре по клубу и национальной команде нападающем Эдене Азаре.

"После предыдущей травмы у Эдена был непростой период, но сейчас я вижу, как он усердно работает на тренировках каждый день. Убеждён, что он в лучшей форме, чем когда-либо", — цитирует Куртуа Marca со ссылкой на VTM.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл девять матчей в испанской Примере, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.