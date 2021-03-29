Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Куртуа: Азар в лучшей форме, чем когда-либо
Азар усердно работает на тренировках
Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о своём партнёре по клубу и национальной команде нападающем Эдене Азаре.
"После предыдущей травмы у Эдена был непростой период, но сейчас я вижу, как он усердно работает на тренировках каждый день. Убеждён, что он в лучшей форме, чем когда-либо", — цитирует Куртуа Marca со ссылкой на VTM.
В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл девять матчей в испанской Примере, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- СМИ: СК Днепр-1 могут переименовать
- Первым поздравил Миколенко: сегодня форвард финнов Теэму Пукки отмечает День рождения
- Стал известен лучший игрок матча Украина - Финляндия в составе сине-желтых
- Греки взяли пример с украинцев. Испания - Греция 1:1. Обзор матча, видео голов
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО
- Как живет Луческу в Киеве: зарплата, дом, авто, скандалы, жена, хобби, друзья
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
MES QUE UN CLUB
29.03.2021 в 18:28
Ответить
0
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...