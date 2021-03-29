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Куртуа: Азар в лучшей форме, чем когда-либо

Испания
(1 голосов)

Азар усердно работает на тренировках

Куртуа: Азар в лучшей форме, чем когда-либо

Новина українською

Вратарь мадридского "Реала" и сборной Бельгии Тибо Куртуа высказался о своём партнёре по клубу и национальной команде нападающем Эдене Азаре.

"После предыдущей травмы у Эдена был непростой период, но сейчас я вижу, как он усердно работает на тренировках каждый день. Убеждён, что он в лучшей форме, чем когда-либо", — цитирует Куртуа Marca со ссылкой на VTM.

В нынешнем сезоне 30-летний форвард провёл девять матчей в испанской Примере, забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

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В статье: Эден Азар Тибо Куртуа
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Комментарии (1)
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MES QUE UN CLUB
29.03.2021 в 18:28
Это он об игровом комплекте на следующий сезон наверное?
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