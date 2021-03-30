"Приехал на тренировку Реала и подкатился под Азара". Менье отшутился от обвинений по поводу травм Эдена

Защитник сборной Бельгии и дортмундской "Боруссии" Тома Менье пошутил о травмах вингера "Реала" Эдена Азара. Напомним, 30-летний атакующий футболист "сливочных" получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" именно после подката Менье. Цитирует Тома Marca.

– Как вы считаете, тот подкат под Азара – причина его постоянных травм?

– Да, конечно. На прошлой неделе я был на тренировке "Реала" и вновь жестко подкатился под Азара. Если серьезно, то я никогда не хотел травмировать Эдена, нанести ему вред. Он очень хороший футболист".