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"Приехал на тренировку Реала и подкатился под Азара". Менье отшутился от обвинений по поводу травм Эдена
Сарказм
El Pais
Защитник сборной Бельгии и дортмундской "Боруссии" Тома Менье пошутил о травмах вингера "Реала" Эдена Азара. Напомним, 30-летний атакующий футболист "сливочных" получил серьезную травму в матче Лиги чемпионов против "ПСЖ" именно после подката Менье. Цитирует Тома Marca.
– Как вы считаете, тот подкат под Азара – причина его постоянных травм?
– Да, конечно. На прошлой неделе я был на тренировке "Реала" и вновь жестко подкатился под Азара. Если серьезно, то я никогда не хотел травмировать Эдена, нанести ему вред. Он очень хороший футболист".
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