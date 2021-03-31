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Суд через полгода: Кариму Бензема грозит до 5 лет за решеткой по делу о шантаже Матье Вальбуэна
Небо в клеточку, друзья в полосочку
L'Équipe / CREMEL BENJAMIN
Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема будет вызван в суд по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Заседание пройдет в Версале с 20-го по 22-е октября, как сообщает авторитетное издание L'Équipe.
Если в суде докажут, что форвард "сливочных" действительно виноват, то Карим может попасть в тюрьму на срок до 5 лет. На этом фоне штраф в 75 тысяч евро не является самой большой проблемой.
Подозревается, что 6 лет назад Бензема подстрекал Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не публиковали видеозапись с участием Матье. Напомним, из-за инцидента оба футболиста не поехали с французами на ЕВРО-2016. С тех пор Карима ни разу не вызывали в стан "триколор".
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