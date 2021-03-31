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Суд через полгода: Кариму Бензема грозит до 5 лет за решеткой по делу о шантаже Матье Вальбуэна

Испания
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Суд через полгода: Кариму Бензема грозит до 5 лет за решеткой по делу о шантаже Матье Вальбуэна

L'Équipe / CREMEL BENJAMIN

Новина українською

Форвард мадридского "Реала" Карим Бензема будет вызван в суд по делу о шантаже полузащитника Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Заседание пройдет в Версале с 20-го по 22-е октября, как сообщает авторитетное издание L'Équipe.

Если в суде докажут, что форвард "сливочных" действительно виноват, то Карим может попасть в тюрьму на срок до 5 лет. На этом фоне штраф в 75 тысяч евро не является самой большой проблемой.

Подозревается, что 6 лет назад Бензема подстрекал Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не публиковали видеозапись с участием Матье. Напомним, из-за инцидента оба футболиста не поехали с французами на ЕВРО-2016. С тех пор Карима ни разу не вызывали в стан "триколор".

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В статье: Карим Бензема Матье Вальбуэна Реал (Мадрид)
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Источник:
L'Équipe

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