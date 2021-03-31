Жерар Пике приступил к тренировкам и может сыграть в матче с Реалом

Защитник "Барселоны" Жерар Пике полностью восстановился после растяжения внутренней боковой связки в правом колене.

По информации Marca, 34-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе и в скором времени сможет помочь своей команде. Его участие в ближайшем матче с "Вальядолидом", который состоится 5 апреля, остаётся под вопросом, однако он должен сыграть с мадридским "Реалом".

Матч "Реал" — "Барселона" пройдёт 10 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.