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Жерар Пике приступил к тренировкам и может сыграть в матче с Реалом
Защитник восстановился от травмы
Защитник "Барселоны" Жерар Пике полностью восстановился после растяжения внутренней боковой связки в правом колене.
По информации Marca, 34-летний футболист вернулся к тренировкам в общей группе и в скором времени сможет помочь своей команде. Его участие в ближайшем матче с "Вальядолидом", который состоится 5 апреля, остаётся под вопросом, однако он должен сыграть с мадридским "Реалом".
Матч "Реал" — "Барселона" пройдёт 10 апреля на стадионе "Альфредо ди Стефано" в Мадриде.
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