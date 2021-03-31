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Бензема: Давайте покончим с этим маскарадом
Карим отреагировал на обвинения в свой адрес
Фейсбук Реалу/Автор невідомий
Форвард "Реала" Карим Бензема отреагировал на то, что предстанет перед судом по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.
Напомним, Бензема обвиняют в вымогательстве денег у другого футболиста в составе группы лиц за запись интимного видео с участием Вальбуэна. Слушания запланированы на 20-22 октября.
"Наконец-то! Давайте покончим с этим маскарадом навсегда", — написал в сторис своего Instagram Бензема. Однако позднее он удалил запись.
Бензема грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.
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