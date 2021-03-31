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Бензема: Давайте покончим с этим маскарадом

Испания
(1 голосов)

Карим отреагировал на обвинения в свой адрес

Бензема: Давайте покончим с этим маскарадом

Фейсбук Реалу/Автор невідомий

Новина українською

Форвард "Реала" Карим Бензема отреагировал на то, что предстанет перед судом по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

Напомним, Бензема обвиняют в вымогательстве денег у другого футболиста в составе группы лиц за запись интимного видео с участием Вальбуэна. Слушания запланированы на 20-22 октября.

"Наконец-то! Давайте покончим с этим маскарадом навсегда", — написал в сторис своего Instagram Бензема. Однако позднее он удалил запись.

Бензема грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.

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В статье: Карим Бензема Реал (Мадрид)
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Комментарии (1)
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10 (Феодосия)
31.03.2021 в 18:19
Действительно)) сядешь и закончим))
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