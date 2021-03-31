Бензема: Давайте покончим с этим маскарадом

Форвард "Реала" Карим Бензема отреагировал на то, что предстанет перед судом по делу о шантаже бывшего партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

Напомним, Бензема обвиняют в вымогательстве денег у другого футболиста в составе группы лиц за запись интимного видео с участием Вальбуэна. Слушания запланированы на 20-22 октября.

"Наконец-то! Давайте покончим с этим маскарадом навсегда", — написал в сторис своего Instagram Бензема. Однако позднее он удалил запись.

Бензема грозит до пяти лет тюрьмы и штраф в размере 75 тысяч евро.