Серхио Рамос пропустит матчи 1/4 финала с Ливерпулем

Стали известны сроки восстановления защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса после новой травмы.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес в своём "твиттере", 35-летний футболист пропустит месяц. Таким образом, Серхио не примет участия в матче с "Барселоной", а также в обеих встречах четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за "Реал" 15 матчей и забил два гола.