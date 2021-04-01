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Серхио Рамос пропустит матчи 1/4 финала с Ливерпулем
У игрока мышечная травма
soccernews
Стали известны сроки восстановления защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса после новой травмы.
Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес в своём "твиттере", 35-летний футболист пропустит месяц. Таким образом, Серхио не примет участия в матче с "Барселоной", а также в обеих встречах четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за "Реал" 15 матчей и забил два гола.
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Комментарии (4)
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01.04.2021 в 17:26
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MES QUE UN CLUB
01.04.2021 в 18:25
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Michael-K (Івано-Франківськ)
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Мистер Блин (Хмельницкий)
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