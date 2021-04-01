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Серхио Рамос пропустит матчи 1/4 финала с Ливерпулем

Испания
(1 голосов)

У игрока мышечная травма

Серхио Рамос пропустит матчи 1/4 финала с Ливерпулем

soccernews

Новина українською

Стали известны сроки восстановления защитника мадридского "Реала" Серхио Рамоса после новой травмы.

Как сообщает журналист Хосе Луис Санчес в своём "твиттере", 35-летний футболист пропустит месяц. Таким образом, Серхио не примет участия в матче с "Барселоной", а также в обеих встречах четвертьфинала Лиги чемпионов с "Ливерпулем".

В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Рамос провёл за "Реал" 15 матчей и забил два гола.

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Комментарии (4)
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Loader (Днепр)
01.04.2021 в 17:26
Карма настигла.
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+1
0
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MES QUE UN CLUB
01.04.2021 в 18:25
Старость не радость
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0
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Michael-K (Івано-Франківськ)
01.04.2021 в 17:10
Салах тепер може спати спокійно напередодні 1/4 ЛЧ... )))
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0
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Мистер Блин (Хмельницкий)
01.04.2021 в 17:16
та походу навпаки, тепер неспокійно спатиме, бо ж заявляв, що на Рамоса налаштовується)але було б цікаво подивитись на їх "дуель")
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