Севилья боится слишком дешево потерять игрока. В очереди Реал и Барса

Испанская "Севилья" обеспокоена тем, что отступных в 50 миллионов евро за левого вингера Брайана Хиля Салватиерру будет слишком мало для того, чтобы отпугнуть "Барселону" и "Реал".

Поэтому клуб хочет по крайней мере удвоить эту цифру в новом соглашении для звездного футболиста, отмечает AS.

20-летний Хиль забил уже три гола в Ла Лиге и отдал 2 голевые передачи в 20 матчах за "Эйбар", где он играет в аренде.

"Севилья" надеется, что обещание повышения заработной платы может убедить полузащитника согласиться соответственно на большую сумму отступных в контракте, который в случае его согласия будет действовать до 2025 года.

Брайан Хиль должен вернуться в "Севилью" 30 июня. Его контракт действует до 2023 года.