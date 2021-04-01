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Севилья боится слишком дешево потерять игрока. В очереди Реал и Барса
Поэтому надо подписать новый контракт
Фото: news24nation/автор невідомий
Испанская "Севилья" обеспокоена тем, что отступных в 50 миллионов евро за левого вингера Брайана Хиля Салватиерру будет слишком мало для того, чтобы отпугнуть "Барселону" и "Реал".
Поэтому клуб хочет по крайней мере удвоить эту цифру в новом соглашении для звездного футболиста, отмечает AS.
20-летний Хиль забил уже три гола в Ла Лиге и отдал 2 голевые передачи в 20 матчах за "Эйбар", где он играет в аренде.
"Севилья" надеется, что обещание повышения заработной платы может убедить полузащитника согласиться соответственно на большую сумму отступных в контракте, который в случае его согласия будет действовать до 2025 года.
Брайан Хиль должен вернуться в "Севилью" 30 июня. Его контракт действует до 2023 года.
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