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Реал устроит выборы президента клуба - сразу после Барселоны
Перес надеется на отсутствие конкуренции
Действующий президент мадридского "Реала" Флорентино Перес дал старт новому избирательному процессу в клубе, говорится в заявлении "сливочных".
Президент заслушал совет директоров и обратился с просьбой инициировать процедуру назначения выборов президента и совета директоров. Это означает юридический старт процесса.
Комиссия 48 часов, чтобы формализовать дату, начала представление кандидатур. Именно представление продлится 10 дней. Если конкурентов не найдется и будет лишь один кандидат, то победителя объявят досрочно (так было в 2017 году). Новый президент избирается на 4 года, объясняет AS.
Флорентино Перес с перерывами занимает должность президента "Реала" с июня 2004 года. Выборы были в 2009, 2013 и 2017 годах. Во всех случаях голосование проходило в июне, а не в апреле, как в этот раз.
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