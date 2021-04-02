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В Каталонии уже подготовились к трансферу: Холанд выбирает только между Барселоной и Реалом

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В Каталонии уже подготовились к трансферу: Холанд выбирает только между Барселоной и Реалом

IMAGO / Sven Simon

Новина українською

Агент форварда "Боруссии Д" Эрлинга Холанда Мино Райола и отец игрока Альф-Инге Холанд вчера, 1 апреля, встретились с представителями "Барселоны" и "Реала". По информации канала Esport3, на "аудиенциях" Райола сообщил, что норвежец хочет выступать только за каталонцев или мадридцев.

"Барселона" готова сделать Холанда вторым самым высокооплачиваемым игроком в команде после Лионеля Месси. В Каталонии осознают, что не могу конкурировать в финансах со столичным клубом, однако уверены, что желание "Реала" подписать Мбаппе поможет им в трансфере Эрлинга. По информации AS, Жоан Лапорта готов удовлетворить требования Холанда по контракту.

Отмечается, что "сине-гранатовые" хотят подписать Эрлинга летом 2022 года, чтобы не платить 150 миллионов евро "Боруссии Д" и 40 миллионов Райоле.

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В статье: Боруссия (Дортмунд) Барселона Реал (Мадрид) Мино Райола Эрлинг Холанд
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Источник:
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Комментарии (2)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
02.04.2021 в 12:40
Мбапе и Холанд разбегутся кто в Барсу, кто в Реал.
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FCZK-1922 (Кировоград)
02.04.2021 в 12:30
Выбирать из двух большое дно такое. Идеальный вариант Бавария на смену Леве, или в АПЛ. Всё-таки Ла лига очень слабый турнир.
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