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Внезапная радость для Зидана: Кроос и Азар тренируются в общей группе Реала накануне матчей с Ливерпулем
Зизу доволен
Фото: Real Madrid / Автор – неизвестен
На днях стало известно, что капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос получил мышечное повреждение, зато сегодня, 2 апреля, стало известно, что полузащитники "меренг" Тони Кроос и Эден Азар присоединились к команде на тренировочной сессии.
По информации Marca, Кроос работал под нагрузками и не испытывал дискомфорта. Напомним, Тони пропустил все три поединка сборной Германии на отборе к ЧМ-2022. Не факт, что Зидан выпустит игрока на поле уже в субботу на матч против "Эйбара", однако Зинедин не может не радоваться быстрому возвращению своего метронома.
Как сообщает источник, вероятно, что Эден Азар также полностью оправился от травмы и поможет "Реалу" в противостоянии с "Ливерпулем" в рамках ¼ финала Лиги чемпионов (6 и 14 апреля). Отметим, что бельгиец решил не делать третью операцию на голеностопе.
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