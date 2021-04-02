Месси, деньги, трансферы. Три вопроса, которые в срочном порядке нужно решить президенту Барселоны

Гимны отпели, фанфары отгремели, бухгалтерские отчеты посмотрели.

После буйного празднества по случаю победы на сине-гранатовых президентских выборах Жоан Лапорта засучил рукава и принялся за работу.

А работы будет много – больше, чем в 2003-м году, когда "Кабан" впервые возглавил каталонский суперклуб.

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Месси

Приоритетный вопрос касается лидера и капитана блаугранас Лионеля Месси, который совсем недавно побил очередной рекорд: он обогнал Хави по количеству матчей за "Барселону" и теперь первый в этом славном списке.

Тут, впрочем, все предельно ясно – у Лапорты и Месси максимально теплые взаимоотношения, а Эль Лео, как и подавляющее большинство сине-гранатовой раздевалки, голосовал за старого-нового президента. Поэтому вопрос теперь состоит не в том, захочет ли Месси остаться в "Барсе" (он явно не против), а в том, понравится ли аргентинцу новые условия контракта и новый спортивный проект, предложенный президентом.

Сейчас "Барселона" выплачивает Месси колоссальную зарплату, составляющую 71 млн евро в год – и, скорее всего, 33-летнему аргентинцу предложат подвинуться по деньгам. Испанские инсайдеры сообщают, что первичные переговоры между президентом и футболистом уже состоялись, но их результаты пока неизвестны. Скорее всего, Лапорта предложит барселонскому капитану меньшую заработную плату по сравнению с сегодняшней, но ее можно будет компенсировать бонусами.

Система бонусирования, кстати, вообще известная фишка "Кабана": Карлес Пуйоль рассказывал, что во времена "Пеп Тим" зарплаты игроков "Барсы" не являлись очень уж большими по сравнению с другими топ-клубами, но благодаря бонусизации можно было практически вдвое увеличить свой годовой оклад: выиграв, например, чемпионат Испании и Лигу чемпионов в один сезон.

Фото - UA-Футбол

В общем, все идет к тому, что Лапорта и Месси договорятся – так или иначе.

Деньги

"Барселона" в долгах как в шелках: она уже несколько месяцев не платила взносы по кредитам, ее долг достиг пиковой отметки в 1,2 млрд (!!!) евро, при этом краткосрочно нужно гасить более 700 млн евро.

Лапорта собирается использовать депозиты (при огромном числе болельщиков, а также крупных компаний, заинтересованных в барселонском благополучии, это выглядит как минимум интересным шагом), сократить заработные платы, переоформить контракты и договоры с основными спонсорами, а также продать ценные клубные активы – то есть, собственно, футболистов.

Кого президент хочет продать?

Гризманна, Пьянича, Дембеле, Умтити, Коутиньо, Лангле, Нету – таков шорт-лист на выход на сегодняшний день. Суммарная трансферная стоимость этой семерки составляет 233 млн евро: не факт, конечно, что получится избавиться от всех именно за такие деньги, но тем не менее, на данную цифру "Барса" и собирается ориентироваться. Кроме того, уход всех этих футболистов позволит освободить зарплатную ведомость на 90 млн евро – есть к чему стремиться.

В долгосрочной перспективе Жоан Лапорта мечтает выкопать хладный труп под названием Espai Barca – он благополучно покоится под каменной плитой с 2014-го года.

Espai Barca – это грандиозное преобразование т.н. "острова "Камп Ноу", то есть стадиона, а также территории и сооружений вокруг него. Что-то подвергнется сносу (например, страшненькая внутри "Палау Блауграна", где играют баскетбольная, гандбольная, футзальная и индор-хоккейная команды "Барселоны"), что-то перестройке (парковка и магазины), что-то выстроится с нуля (ультрасовременный отель "FCB").

Фото - uefa.com

Спосоры получат щедрые выплаты от дохода новых сооружений, а также смогут дать им свои имена.

Трансферы

Летом 2021-го года "Барселона" собирается совершить только одну покупку – Лапорта намерен использовать свои дружеские отношения с агентом Мино Райолой и привезти на "Камп Ноу" Эрлинга Холанда. Все остальные неофиты – свободные агенты и воспитанники Ла Масии.

По фри-трансферам "Барса" контактирует с представителями Давида Алабы, Мемфиса Депая, Джорджиньо Вейналдума, Серхио Агуэро и Эрика Гарсии – по двум последним уже получено согласие самих футболистов и сейчас регулируются вопросы заработной платы.

Что же касается академии, то насчет нее "Кабан" высказался предельно четко: "Мы будем покупать только тех игроков, которые на голову выше наших кантеранос. Во всех остальных случаях мы будем отдавать приоритет своим воспитанникам. Это – наша философия". С данной точки зрения Лапорте очень близок смелый нидерландский подход Рональда Кумана, предпочитающего доверять молодежи (если, конечно, это не кто-то с именем Рики Пуч) и не боящегося поднимать в первую команду необстрелянных юнцов.

Фото - UA-Футбол

Таким образом, ростерная перезагрузка "Барселоны" не будет включать в себя безумную скупку звезд с ценником 100+, ведь, как наглядно продемонстрировал минорный опыт Жозепа Бартомеу, во-первых, это нереально контрпродуктивно, а во-вторых, грозит реальным тюремным заключением.

Жоан Лапорта, уже вошедший в сине-гранатовый фольклор кем-то вроде культурного трикстера, про которого не поймешь, безумец он или гений, делает "Барсу" одним из самых интересных трансферных проектов нынешнего лета.

Нового шага этого президента ждешь с таким же нетерпением, как в свое время ждал очередную серию "Игры престолов" - это может быть хорошо, может быть плохо, но в любом случае будет чертовски интересно.