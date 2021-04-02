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Реал готов продать несколько игроков, чтобы подписать Мбаппе и Холанда
Испанский клуб готов усилить линию атаки
Sky Sports
Мадридский "Реал" готов в летнее трансферное окно продать полузащитника Мартина Эдегора, в настоящее время выступающего на правах аренды за лондонский "Арсенал", сообщает The Times.
По информации источника, "Королевский клуб" нуждается в средствах, чтобы приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе или форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
"Сливочные" также намерены расстаться с девятью футболистами, среди которых нападающий Гарет Бэйл (играет в аренде за "Тоттенхэм Хотспур"), полузащитник Даниель Себальос (играет в аренде за "Арсенал") и форвард Лука Йович (играет в аренде за "Айнтрахт").
"Реал", набрав 60 очков в 28 турах, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая "Барселоне" (62) и "Атлетико" (66).
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