Реал готов продать несколько игроков, чтобы подписать Мбаппе и Холанда

Мадридский "Реал" готов в летнее трансферное окно продать полузащитника Мартина Эдегора, в настоящее время выступающего на правах аренды за лондонский "Арсенал", сообщает The Times.

По информации источника, "Королевский клуб" нуждается в средствах, чтобы приобрести нападающего "Пари Сен-Жермен" Килиана Мбаппе или форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Сливочные" также намерены расстаться с девятью футболистами, среди которых нападающий Гарет Бэйл (играет в аренде за "Тоттенхэм Хотспур"), полузащитник Даниель Себальос (играет в аренде за "Арсенал") и форвард Лука Йович (играет в аренде за "Айнтрахт").

"Реал", набрав 60 очков в 28 турах, занимает третье место в турнирной таблице испанской Примеры, уступая "Барселоне" (62) и "Атлетико" (66).