Криштиану Роналду подбодрил травмированного игрока Барселоны

Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который ранее выступал в составе мадридского "Реала", обратился к вингеру левого фланга "Барселоны" и сборной Испании Ансу Фати, который сейчас восстанавливается после травмы.

18-летний хавбек каталонцев опубликовал видео, на которых он выполняет реабилитационные упражнения и написал:

"Восстанавливаюсь, чтобы быстрее вернуться на поле".

Роналду репостнул это видео себе в "истории" и написал:

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"Давай, вперед, Ансу Фати! Ты скоро вернешься! Не останавливайся!".

В этом сезоне Фати забил 4 гола в 7 матчах Ла Лиги с "Барсой". Из-за травмы (получил в матче с "Бетисом") он не играет с 7 ноября.

Ансу перенес операцию на мениске колена левой ноги. Сначала было запланировано, что он вернется в конце января, но при реабилитации его колено плохо отреагировало на нагрузки, выяснилось, что в мениске накопилась жидкость. Поэтому по последним данным Фати должен вернуться к тренировкам в апреле.