Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Криштиану Роналду подбодрил травмированного игрока Барселоны
А игрокам Реала он не пишет ...
Нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, который ранее выступал в составе мадридского "Реала", обратился к вингеру левого фланга "Барселоны" и сборной Испании Ансу Фати, который сейчас восстанавливается после травмы.
18-летний хавбек каталонцев опубликовал видео, на которых он выполняет реабилитационные упражнения и написал:
"Восстанавливаюсь, чтобы быстрее вернуться на поле".
Роналду репостнул это видео себе в "истории" и написал:
"Давай, вперед, Ансу Фати! Ты скоро вернешься! Не останавливайся!".
В этом сезоне Фати забил 4 гола в 7 матчах Ла Лиги с "Барсой". Из-за травмы (получил в матче с "Бетисом") он не играет с 7 ноября.
Ансу перенес операцию на мениске колена левой ноги. Сначала было запланировано, что он вернется в конце января, но при реабилитации его колено плохо отреагировало на нагрузки, выяснилось, что в мениске накопилась жидкость. Поэтому по последним данным Фати должен вернуться к тренировкам в апреле.
Популярное сейчас
- Угадайте команду по футболистам - квиз от UA-Футбол
- Европейские претенденты на Майкона, Маткобожик больше не с Минаем. Трансферный центр украинского футбола: LIVE
- Выгодный союз. Леонарду Жардим - идеальный тренер для Шахтера
- Энрике: С командами, как Косово, Испания мучается больше, чем с Германией или Украиной
- Капитан Арсенала пришел на тренировку в образе популярного рэпера. ВИДЕО
- Вратарь Ливерпуля сбрил бороду и оставил роскошные усы. ФОТО