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Объявлены лучшие игроки марта в испанских Примере и Сегунде

Испания
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Нападающий и фланговый полузащитник

Объявлены лучшие игроки марта в испанских Примере и Сегунде

Фото: La Liga Santander

Новина українською

Французский нападающий мадридского "Реала" Карим Бензема - лучший игрок марта во Примере, главном чемпионате Испании. Он забил 5 голов в трех поединках за этот месяц.

"Солист" "Реала" провел замечательный месяц и его игра имела решающее влияние на шансы "лос меренгес" в борьбе за титул Ла Лиги Сантандер", - объясняют решение в дирекции соревнований.

"Реал" идет на 3 месте в соревнованиях, завтра в "лос бланкос" домашний поединок с "Эйбаром" (17:15 по Киеву).

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В Сегунде (аналог украинской Первой лиги) в марте лучшим назван полузащитник барселонского "Эспаньола" Адриан Ембарба. 28-летний правый вингер в 4 матчах сделал столько же ассистов и забил 1 гол. А каталонская команда занимает 1 место в соревнованиях.

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В статье: Карим Бензема Примера Сегунда
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