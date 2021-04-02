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У Барселоны есть собственные условия по поводу Холанда: срок выкупа и будущая зарплата
Должен решить, хочет ли он именно в Барсу
Представители испанской "Барселоны" провели встречу с агентом Мино Райолой, представляющим нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, и отцом футболиста - Альфа-Инге Холандом.
Каталонские менеджеры заявили, что хотят подписать норвежца, однако из-за финансовых трудностей предпочли бы сделать это летом 2022 года. Тогда активируется опция о выкупа Эрлинга за 75 млн евро, сообщает Esport3.
Сейчас же расходы могут составить около 190 млн евро: не менее 150 млн - "Боруссии" и около 40 млн - посредникам.
"Барселона" гарантирует Холанду, что он станет самым высокооплачиваемым игроком команды в случае ухода форварда Лионеля Месси - или вторым, если аргентинец останется.
У "блаугранас" при этом понимают, что по финансовым возможностям сейчас не могут конкурировать с "Реалом", но считают, что Холанда удастся подписать благодаря интересу мадридцев к форварду ПСЖ Килиану Мбаппе.
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