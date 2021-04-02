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Зинедин Зидан прокомментировал восстановление Тони Крооса и Эдена Азара

Испания
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Клуб не спешит вводить их в игру

Зинедин Зидан прокомментировал восстановление Тони Крооса и Эдена Азара

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Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался об игроках Эдене Азаре (вингер левого фланга) и Тони Крооса (центральный полузащитник), которые восстановились после травм.

По поводу Азара у нас нет планов. Мы не собираемся форсировать его восстановление. Движемся помаленьку. Я не могу сказать, когда мы увидим его на поле. Если это произойдет за три дня, то прекрасно. Если через 10 дней - хорошо. Мы рады, что он вернется.

Кроос остался в расположении клуба и тренировался с нами. Поскольку мы должны провести еще много матчей, мы не будем бездействовать. Посмотрим, как будем действовать в этой ситуации. Но здоровье - самое важное.

Я бы хотел, чтобы все мои игроки были здоровы, но не всегда так. Все важно. Осталось провести 10 матчей в чемпионате, мы должны сконцентрироваться на них, цитирует Зидана Marca.

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Ранее сообщалось, что Азар и Кроос тренируются в общей группе "Реала" и могут сыграть в первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов против "Ливерпуля", который состоится 6 апреля.

Впереди у "бланкос" домашний поединок Ла Лиги с "Эйбаром" 3 апреля в 17:15 по Киеву.

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В статье: Тони Кроос Эден Азар Зинедин Зидан Реал (Мадрид)
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