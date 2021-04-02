Примера. Леванте - Уэска 0:2. На дно таблицы отправляется Алавес

"Уэска" добыла первую для себя в 2021 году сухую победу, не пропустив во втором туре кряду. Окрепшая оборона может стать аргументом сине-гранатовых в борьбе за выживание.

Оба мяча за "Уэску" сегодня провел Рафа Мир - в первом тайме он элегантно в касание замкнул навес с правого фланга, а во втором еще элегантнее перебросил в быстром отрыве далеко вышедшего из ворот голкипера. В эпизоде со вторым голом отмечаем также блестящий прорыв и пас вразрез от Сеоане.

"Леванте" попал в неудобные для себя условия уже после первого пропущенного мяча - команда Пако Лопеса любит действовать от соперника, на контратаках. Не помогла и финальная осада. Штурмом это язык назвать не поворачивается, ведь "Лягушкам" не хватило рослых игроков, чтобы грузить на них в штрафную. Единственная контратака "Уэски" в концовке и то была опаснее - Педро Лопес без сопротивления бил в дальний, но промахнулся.

В таблице благодаря победе "Уэска" поднялась с 20-го места на 18-е с 24 очками в активе, обойдя "Эйбар" и "Алавес" - у них по 23. "Леванте" остался 10-м с 35 очками.

29-й тур Примеры. Валенсия. "Сьюдад де Валенсия"

"Леванте" - "Уэска" - 0:2

Голы: Рафа Мир, 15, 54

"Леванте": Айтор Фернандес - Везу, Дуарте (Малса, 70), Робер - Сон (Дани Гомес, 59), Радоя (Дюкуре, 80), Рочина, Клерк - де Фрутос, Рохер Марти (Серхио Леон, 79), Моралес (Барди, 71)

"Уэска": Андрес Фернандес - Инсуа, Пулидо, Сиовас (Вавро, 43) - Маффео (Педро Лопес, 63), Феррейро (Микель Рико, 73), Москера (Думбия, 74), Сеоане, Галан - Рафа Мир, Сандро Рамирес (Эскриче, 64)

Предупреждения: Сон, 34, Рочина, 60 - Пулидо, 14, Сеоане, 49