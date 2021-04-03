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Пике: Судьи помогают Реалу, начиная с молодежных команд
Провокационные слова от испанца
BR
Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике пересмотрел момент из своей юношеской карьеры, когда он выступал за "блауграну" в матче против "Реала".
Каталонцы в финальном поединке турнира вели против мадридцев 2:0, однако хет-трик от Лоры свел на нет все попытки "Барселоны". Пике прокомментировал один из спорных моментов того матча в документальном фильме от Moviestar:
"Это фол, парень! Судьи помогают "Реалу", начиная с молодежных команд", - сказал Пике.
"¡Es falta, hombre! Los árbitros desde alevines ya les ayudan"@3gerardpique, @AlbertoLora11 y una final inolvidable.#LosOtrosDeBrunete en VOD: https://t.co/b2N4e8hHJI pic.twitter.com/c1NqVyDQ5k— Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) April 2, 2021
Отметим, что Жерар до 17 лет воспитывался и академии "Барселоны", а в 2004-м перешел в "Манчестер Юнайтед". Не сумев закрепиться в английском клуба, защитник через четыре года вернулся в "блауграну" и с тех пор провел 558 матчей и завоевал 29 трофеев.
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