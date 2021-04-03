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Пике: Судьи помогают Реалу, начиная с молодежных команд

Испания
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Провокационные слова от испанца

Пике: Судьи помогают Реалу, начиная с молодежных команд

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Центральный защитник "Барселоны" Жерар Пике пересмотрел момент из своей юношеской карьеры, когда он выступал за "блауграну" в матче против "Реала".

Каталонцы в финальном поединке турнира вели против мадридцев 2:0, однако хет-трик от Лоры свел на нет все попытки "Барселоны". Пике прокомментировал один из спорных моментов того матча в документальном фильме от Moviestar:

"Это фол, парень! Судьи помогают "Реалу", начиная с молодежных команд", - сказал Пике.

Отметим, что Жерар до 17 лет воспитывался и академии "Барселоны", а в 2004-м перешел в "Манчестер Юнайтед". Не сумев закрепиться в английском клуба, защитник через четыре года вернулся в "блауграну" и с тех пор провел 558 матчей и завоевал 29 трофеев.

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В статье: Барселона Реал (Мадрид) Жерар Пике
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Источник:
Mundo Deportivo

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