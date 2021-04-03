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Примера. Реал - Эйбар 2:0. Близко к идеалу

Испания
(1 голосов)

Мадридцы как минимум до понедельника обходят в таблице "Барсу"

Примера. Реал - Эйбар 2:0. Близко к идеалу

Фото: twitter.com/realmadrid/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

С точки зрения "Реала" это была прекрасная подготовка к важнейшим матчам против "Барсы" и "Ливерпуля".

Трудно сказать, на что вообще сегодня рассчитывал "Эйбар"? Ни один козырь команды Мендилибара не сыграл, даже фирменный высокий прессинг и тот без проблем разбивался в два-три паса. Брайан Хиль, главный талант басков, провалился и был заменен уже в перерыве.

За все 90 минут у гостей можно вспомнить только плотный удар с линии штрафной от Диопа, а также курьезный момент имени Куртуа. Тибо под проливным дождем едва не превратил простенький пас назад в автогол.

В остальном на поле был только "Реал". Не смотрите на счет - 2:0 слишком мало для такого поединка. В принципе, "Сливочные" и забили еще трижды, но эти голы были справедливо отменены из-за офсайдов. Оказывается, ВАР умеет не только помогать Мадриду.

Касательно легальных взятий ворот, то первое организовал Каземиро, идеально выведя на ворота Асенсио - тот выходы один на один не мажет. Второй же гол для Бензема придумал вышедший со скамейки Винисиус - его проход и навес были идеальны.

Мадрид в целом выдал близкий к идеалу матч - ну, может, немного не дотянул по части зрелищности. Другое дело, что это всего лишь "Эйбар", пребывающий на дне таблицы и формы. Реальную силу команды Зидана увидим уже через пару дней против "Ливерпуля", а там и в Эль Класико.

Пока же констатируем, что в таблице "Реал" обошел "Барсу" - у него теперь 63 очка, у каталонцев - 62 и матч в запасе. Первым по-прежнему идет "Атлетико" с 66 баллами. Касательно "Эйбара", то он 19-й с 23 очками в активе.

29-й тур Примеры. Мадрид. "Альфредо Ди Стефано"

"Реал" - "Эйбар" - 2:0

Голы: Асенсио, 41, Бензема. 73

"Реал": Куртуа - Эдер Милитао, Начо, Менди - Васкес, Модрич (Кроос, 61), Каземиро, Марсело (Винисиус, 68) - Асенсио (Родриго, 61), Бензема (Мариано Диас, 80), Иско (Аррибас, 68)

"Эйбар": Дмитрович - Посо, Оливейра, Арбилья, Рафа (Коте, 81) - Педро Леон (Кевин Родригес, 76), Диоп (Анхель, 76), Альварес, Алейш Гарсия (Энрич, 61), Брайан Хиль (Инуи, 46) - Кике

Предупреждения: Брайан Хиль, 20, Посо, 90+4

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В статье: Реал (Мадрид) "Эйбар"
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Комментарии (6)
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Loader (Днепр)
03.04.2021 в 19:54
"близко к идеалу"... Ну да, это же не Барселона с Осасуной, например. Это Реал с самим Эйбаром. Ну не круто, Чапманы?
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+1
0
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victor1306 (Мадрид)
03.04.2021 в 19:33
Прогулянка перед бурею
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+1
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
03.04.2021 в 19:53
Блискавки будуть бити прямо в точки пуканів голубо-гранатних
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0
-1
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Loader (Днепр)
03.04.2021 в 19:58
to victor1306 (Мадрид) Это нормально: предчувствие хорошей игры. Будет ли буря?... Метеорологи часто лажают.
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0
0
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MES QUE UN CLUB
03.04.2021 в 19:23
Випадково, буває.
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0
-4
Algrab (Костопiль)
03.04.2021 в 19:14
Закономірно....
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+2
-1


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