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Севилья – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 29-го тура чемпионата Испании

Испания
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Севилья – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 29-го тура чемпионата Испании

Фото: Football Espana / Автор – неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 29-го тура Ла Лиги между "Севильей" и мадридским "Атлетико".

Читайте такжеИгрок Атлетико потерял сознание во время тренировки Диего Симеоне

Первая команда Испании приедет в гости к четвертому коллективу первенства. Банда Диего Симеоне по-прежнему имеет отличные шансы стать чемпионом страны, однако для выигрыша золотых медалей "матрасникам" нужно не транжирить зачетные пункты. Сумеют ли выстоять "нервионцы"? Сыграет ли в этой встрече 126-миллионный Жоау Фелиш? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк

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В статье: Атлетико (Мадрид) Примера Чемпионат Испании Севилья Ла Лига Трансляция Аудио онлайн стрим
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