Севилья – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 29-го тура чемпионата Испании

Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 29-го тура Ла Лиги между "Севильей" и мадридским "Атлетико".

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Первая команда Испании приедет в гости к четвертому коллективу первенства. Банда Диего Симеоне по-прежнему имеет отличные шансы стать чемпионом страны, однако для выигрыша золотых медалей "матрасникам" нужно не транжирить зачетные пункты. Сумеют ли выстоять "нервионцы"? Сыграет ли в этой встрече 126-миллионный Жоау Фелиш? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.

АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 апреля – в 21:55 по киевскому времени.

Комментаторы: Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк