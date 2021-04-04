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Севилья – Атлетико. АУДИО онлайн трансляция матча 29-го тура чемпионата Испании
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Фото: Football Espana / Автор – неизвестен
Журналисты UA-Футбол прокомментируют поединок 29-го тура Ла Лиги между "Севильей" и мадридским "Атлетико".
Первая команда Испании приедет в гости к четвертому коллективу первенства. Банда Диего Симеоне по-прежнему имеет отличные шансы стать чемпионом страны, однако для выигрыша золотых медалей "матрасникам" нужно не транжирить зачетные пункты. Сумеют ли выстоять "нервионцы"? Сыграет ли в этой встрече 126-миллионный Жоау Фелиш? Ответы на эти и многие другие вопросы – уже совсем скоро.
АУДИО трансляция поединка начнется в воскресенье, 4 апреля – в 21:55 по киевскому времени.
Комментаторы: Влад Петрушевский и Тарас Вархоляк
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