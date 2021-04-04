Реал Сосьедад - обладатель Кубка короля-2020!

Наверное, это последний осколок сезона-2019/20 во всем мире. "Атлетик" и "Реал Сосьедад" несколько раз переносили финал Кубка, надеясь сыграть его при зрителях. Для них это не просто матч, а первый в истории чисто баскский финал Копа. Но не сработало.

Играть пришлось при пустых трибунах, да еще и под проливным дождем, особенно в первом тайме. Более прямолинейный и силовой "Атлетик" по такой игре быстро захватил преимущество, но без моментов.

6 - Athletic Club (three) & Real Sociedad (three) have made six total shots combined at the half time, the lowest tally in a #Copa final’s first half since at least 2010/11 season. Containment#Athletic #RealSociedad pic.twitter.com/uaaovK2iu7 — OptaJose (@OptaJose) April 3, 2021

В принципе, игра была стерильной от обеих команд - слишком уж высока была цена ошибки. Самое опасное, что выжал в контригре "Сосьедад" - это парочка прострелов справа от Порту, и еще заблокированная попытка Исака. У "Атлетика" активничал Муниаин, неплохо отвозивший оппонентов. Еще запомнился дальний выстрел Иньиго Мартинеса под перекладину - единственный опасный удар первой половины на две команды.

Казалось, эта игра обречена на серию пенальти. Для гола матчу был нужен герой. Ну, или антигерой, как в итоге произошло.

Все тот же Иньиго - к слову, перешедший в "Сосьедад" именно из "Атлетика" в 2018 году - занял плохую позицию, а потом завалил в штрафной Порту. Оярсабаль с пенальти не промазал, и это решило все.

За оставшееся время "Атлетик" не создал ни единого (!) опасного момента у ворот "Сосьедада", так что за "Львов" даже было как-то неловко. Если это их максимум, то дела у команды плохи. Или все-таки перегорели?

В любом случае, трофей уехал в "Сосьедад", для которого этого первый Кубок короля с 1987 года. Тогда приз на "Аноэту" в серии пенальти привезли будущие легенды "Барсы" - Бакеро и Бегиристайн. Кто знает, может, и Оярсабаль с Исаком однажды пойдут проторенной дорожкой и окажутся на "Камп Ноу"?.. Потенциал у них точно есть.

Севилья. "Олимпийский стадион"

"Атлетик" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Оярсабаль, 63 (с пенальти)

"Атлетик": Симон - Де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Бершише (Андер Капа, 90+2) - Беренгер (Вильялибре, 76), Венседор (Унаи Лопес, 68), Дани Гарсия (Весга, 76), Муниаин - Уильямс, Рауль Гарсия

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 90+2), Субельдия, Ле Норман, Монреаль - Давид Сильва (Гевара, 85), Субименди, Мерино - Порту (Барренечеа, 89), Исак (Карлос Фернандес, 89), Оярсабаль

Предупреждения: Дани Гарсия, 35, Иньиго Мартинес, 62 - Мерино, 71