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Реал Сосьедад - обладатель Кубка короля-2020!

Испания
(2 голосов)

В финале повержен "Атлетик"

Реал Сосьедад - обладатель Кубка короля-2020!

Фото: twitter.com/RealSociedad/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Наверное, это последний осколок сезона-2019/20 во всем мире. "Атлетик" и "Реал Сосьедад" несколько раз переносили финал Кубка, надеясь сыграть его при зрителях. Для них это не просто матч, а первый в истории чисто баскский финал Копа. Но не сработало.

Играть пришлось при пустых трибунах, да еще и под проливным дождем, особенно в первом тайме. Более прямолинейный и силовой "Атлетик" по такой игре быстро захватил преимущество, но без моментов.

В принципе, игра была стерильной от обеих команд - слишком уж высока была цена ошибки. Самое опасное, что выжал в контригре "Сосьедад" - это парочка прострелов справа от Порту, и еще заблокированная попытка Исака. У "Атлетика" активничал Муниаин, неплохо отвозивший оппонентов. Еще запомнился дальний выстрел Иньиго Мартинеса под перекладину - единственный опасный удар первой половины на две команды.

Казалось, эта игра обречена на серию пенальти. Для гола матчу был нужен герой. Ну, или антигерой, как в итоге произошло.

Все тот же Иньиго - к слову, перешедший в "Сосьедад" именно из "Атлетика" в 2018 году - занял плохую позицию, а потом завалил в штрафной Порту. Оярсабаль с пенальти не промазал, и это решило все.

За оставшееся время "Атлетик" не создал ни единого (!) опасного момента у ворот "Сосьедада", так что за "Львов" даже было как-то неловко. Если это их максимум, то дела у команды плохи. Или все-таки перегорели?

В любом случае, трофей уехал в "Сосьедад", для которого этого первый Кубок короля с 1987 года. Тогда приз на "Аноэту" в серии пенальти привезли будущие легенды "Барсы" - Бакеро и Бегиристайн. Кто знает, может, и Оярсабаль с Исаком однажды пойдут проторенной дорожкой и окажутся на "Камп Ноу"?.. Потенциал у них точно есть.

Севилья. "Олимпийский стадион"

"Атлетик" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Оярсабаль, 63 (с пенальти)

"Атлетик": Симон - Де Маркос, Йерай, Иньиго Мартинес, Бершише (Андер Капа, 90+2) - Беренгер (Вильялибре, 76), Венседор (Унаи Лопес, 68), Дани Гарсия (Весга, 76), Муниаин - Уильямс, Рауль Гарсия

"Реал Сосьедад": Ремиро - Горосабель (Элустондо, 90+2), Субельдия, Ле Норман, Монреаль - Давид Сильва (Гевара, 85), Субименди, Мерино - Порту (Барренечеа, 89), Исак (Карлос Фернандес, 89), Оярсабаль

Предупреждения: Дани Гарсия, 35, Иньиго Мартинес, 62 - Мерино, 71

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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Комментарии (1)
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Loader (Днепр)
04.04.2021 в 00:44
Это сообщение - итог дебильного сезона. Радует то, что парни зарубились. Не так, как тащили судейки к чемпионству РМ летом.
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