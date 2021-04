Реал Сосьедад - обладатель Кубка короля-2020!

Наверное, это последний осколок сезона-2019/20 во всем мире. "Атлетик" и "Реал Сосьедад" несколько раз переносили финал Кубка, надеясь сыграть его при зрителях. Для них это не просто матч, а первый в истории чисто баскский финал Копа. Но не сработало.

Играть пришлось при пустых трибунах, да еще и под проливным дождем, особенно в первом тайме. Более прямолинейный и силовой "Атлетик" по такой игре быстро захватил преимущество, но без моментов.

6 - Athletic Club (three) & Real Sociedad (three) have made six total shots combined at the half time, the lowest tally in a #Copa final's first half since at least 2010/11 season.