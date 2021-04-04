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Превратился из тренера в фаната после победы в Кубке Испании

Испания
(1 голосов)

Яркий перфоманс коуча "Сосьедада" не остался без внимания

Превратился из тренера в фаната после победы в Кубке Испании

Новина українською

Иманоль Альгуасиль продемонстрировал неожиданную реакцию после победы своей команды в Кубке Испании.

Вчера вечером "Реал Сосьедад" в финале Кубка Короля переиграл "Атлетик Бильбао". Единственный гол забил на 63 минуте Микель Ойарасабаль с пенальти.

На пресс-конференции после напряженного матча главный тренер "Сосьедада" заранее извинился перед журналистами, что превращается из тренера в болельщика. После этого Альгуасиль надел футболку клуба, взял фирменный шарф и начал неистово кричать, празднуя победу.

Тренер был болельщиком клуба с самого детства, а впоследствии игроком и тренером молодежки. Вчера Иманоль Альгуасиль привел команду к первому трофею за последние 34 года.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад Иманол Альгвасил
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Комментарии (5)
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Лекарь (село Дарница)
04.04.2021 в 16:08
Странные барсюки. Куман игру наладил, на второе место команду поднял, до первого совсем чуть-чуть. А они всё гадят на него и гадят. Да вам кого не дай - обосрете
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0
0
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Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 14:48
Вот это тренер, вот это я понимаю! Да с таким тренером... Не то шо наш тюфяк и размазня Кумань.
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0
-2
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Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 14:43
Очень хотелось бы шоб и Кумань так поорал на прессухе в конце чемпионата.
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0
-2
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
04.04.2021 в 14:51
У нього так не вийде. Його рот буде зайнятий ч...ом карліка
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+1
-1
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Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 15:10
Бль.. Снова шо то жёлтое прилипло к подошве. Почему на сайте не убирают?
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0
-1


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