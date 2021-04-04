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Превратился из тренера в фаната после победы в Кубке Испании
Яркий перфоманс коуча "Сосьедада" не остался без внимания
Иманоль Альгуасиль продемонстрировал неожиданную реакцию после победы своей команды в Кубке Испании.
Вчера вечером "Реал Сосьедад" в финале Кубка Короля переиграл "Атлетик Бильбао". Единственный гол забил на 63 минуте Микель Ойарасабаль с пенальти.
На пресс-конференции после напряженного матча главный тренер "Сосьедада" заранее извинился перед журналистами, что превращается из тренера в болельщика. После этого Альгуасиль надел футболку клуба, взял фирменный шарф и начал неистово кричать, празднуя победу.
Тренер был болельщиком клуба с самого детства, а впоследствии игроком и тренером молодежки. Вчера Иманоль Альгуасиль привел команду к первому трофею за последние 34 года.
Might be the best pressconference performance from a coach I ever seen!— Alexandra Jonson (@AlexandraJonson) April 3, 2021
pic.twitter.com/gDfEqJVo6X
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