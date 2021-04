Превратился из тренера в фаната после победы в Кубке Испании

Иманоль Альгуасиль продемонстрировал неожиданную реакцию после победы своей команды в Кубке Испании.

Вчера вечером "Реал Сосьедад" в финале Кубка Короля переиграл "Атлетик Бильбао". Единственный гол забил на 63 минуте Микель Ойарасабаль с пенальти.

На пресс-конференции после напряженного матча главный тренер "Сосьедада" заранее извинился перед журналистами, что превращается из тренера в болельщика. После этого Альгуасиль надел футболку клуба, взял фирменный шарф и начал неистово кричать, празднуя победу.

Тренер был болельщиком клуба с самого детства, а впоследствии игроком и тренером молодежки. Вчера Иманоль Альгуасиль привел команду к первому трофею за последние 34 года.

Might be the best pressconference performance from a coach I ever seen!



