ПСЖ хочет приобрести вингера Реала

Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор летом может перейти в чемпионат Франции.

В молодом бразильце заинтересован "ПСЖ". Клуб давно следит за игроком и хочет видеть Жуниора в своей команде. Парижане хотят добавить креатива к игре в нападении.

Однако в "Реале" довольны выступлениями футболиста и не планируют продавать нападающего в ближайшее трансферное окно.

Мадридский клуб в 29 турах Ла лиги набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Согласно данным Transfermarkt, Винисиус Жуниор в текущем сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.