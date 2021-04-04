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ПСЖ хочет приобрести вингера Реала
Французский клуб давно следит за игрой 20-летнего таланта
Нападающий "Реала" Винисиус Жуниор летом может перейти в чемпионат Франции.
В молодом бразильце заинтересован "ПСЖ". Клуб давно следит за игроком и хочет видеть Жуниора в своей команде. Парижане хотят добавить креатива к игре в нападении.
Однако в "Реале" довольны выступлениями футболиста и не планируют продавать нападающего в ближайшее трансферное окно.
Мадридский клуб в 29 турах Ла лиги набрал 63 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице. Согласно данным Transfermarkt, Винисиус Жуниор в текущем сезоне принял участие в 26 матчах чемпионата Испании, забил 3 гола и отдал 2 ассиста.
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