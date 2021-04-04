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Marca: Неймар снова близок к возвращению в Барселону

Испания
(1 голосов)

"ПСЖ" - не его клуб

Marca: Неймар снова близок к возвращению в Барселону

neymar

Новина українською

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар приостановил переговоры на счет продления контракта с клубом, который завершается летом следующего года. Причиной этому является желание воссоединиться с Месси в "Барселоне". Об этом сообщает Marca со ссылкой на Diari ARA.

Неймар хочет снова играть в одной команде с аргентинцем, но он осознал, что Лионель не перейдет во Францию. Поэтому бразилец дал понять руководству каталонцев, что готов снова одеть сине-гранатовую футболку.

Боссы "Барселоны" не исключают возвращения игрока, однако также рассматривают возможность перехода Эрлинга Холанда с "Боруссии Д" и Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Напомним, что "блауграна" в 2013-м году заплатила "Сантосу" 88,2 млн евро за Неймара. За четыре сезона в составе каталонцев бразилец отметился 105 голами и 76 ассистами в 186 поединках, завоевав восемь трофеев.

Летом 2017-го года "ПСЖ" выплатил клаусулу за футболиста размером в 222 млн евро. Во Франции за почти четыре сезона Неймар провел 105 игр (83+47), записав в свой послужной список 10 титулов.

На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 128 млн евро.

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В статье: Неймар Барселона Пари Сен-Жермен (ПСЖ) Париж
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Источник:
Marca

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Комментарии (5)
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Барсеглотиус (землянин)
04.04.2021 в 16:06
Боже, какие они милашки на этой фотке
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+2
0
Algrab (Костопiль)
04.04.2021 в 16:12
Фото з серіалу " Санта- Барбара"...
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+1
0
avatar
Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 15:17
Блъ, як гівно в ополонці.
Ответить
+2
-2
Algrab (Костопiль)
04.04.2021 в 15:20
Це точно...
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+1
0
Algrab (Костопiль)
04.04.2021 в 15:15
Шо, опять?
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+2
0


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