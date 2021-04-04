Marca: Неймар снова близок к возвращению в Барселону

Бразильский нападающий французского "ПСЖ" Неймар приостановил переговоры на счет продления контракта с клубом, который завершается летом следующего года. Причиной этому является желание воссоединиться с Месси в "Барселоне". Об этом сообщает Marca со ссылкой на Diari ARA.

Неймар хочет снова играть в одной команде с аргентинцем, но он осознал, что Лионель не перейдет во Францию. Поэтому бразилец дал понять руководству каталонцев, что готов снова одеть сине-гранатовую футболку.

Боссы "Барселоны" не исключают возвращения игрока, однако также рассматривают возможность перехода Эрлинга Холанда с "Боруссии Д" и Лаутаро Мартинеса из "Интера".

Напомним, что "блауграна" в 2013-м году заплатила "Сантосу" 88,2 млн евро за Неймара. За четыре сезона в составе каталонцев бразилец отметился 105 голами и 76 ассистами в 186 поединках, завоевав восемь трофеев.

Летом 2017-го года "ПСЖ" выплатил клаусулу за футболиста размером в 222 млн евро. Во Франции за почти четыре сезона Неймар провел 105 игр (83+47), записав в свой послужной список 10 титулов.

На данный момент аналитический портал Transfermarkt оценивает 29-летнего игрока в 128 млн евро.