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33-летний нападающий Сельты стал первым, кто оформил 10+10 в текущем сезоне Ла Лиги

Испания
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Он принял участие в более чем половине голов команды

33-летний нападающий Сельты стал первым, кто оформил 10+10 в текущем сезоне Ла Лиги

Сельта/Автор невідомий

Новина українською

В рамках 29-го тура испанской Примеры "Алавес" принимает на своем стадионе "Сельту". На 20-ю минуту матча нападающий гостей Яго Аспас сумел записать в свой актив два ассиста и одно взятие ворот.

Он стал первым футболистом, кому за текущий сезон Ла Лиги удалось забить 10 голов и отдать 10 результативных передач. Самими близкими к этому показателю на данный момент являются Лионель Месси (23+8) и Маркос Льоренте (9+8).

Аспас впервые в своей карьере оформил 10+10 за один сезон. 33-летний Яго принял участие в 52,6% голов "Сельты" в текущем чемпионате. Сейчас "кельты" занимают восьмое место в турнирной таблице.

Также нападающий является четвертым среди всех игроков топ-5 лиг, кому удавалось записать в свой актив 10 голов и 10 ассистов после Гарри Кейна (17+13), Бруно Фернандеша (16+10) и Томаса Мюллера (10+15).

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В статье: Яго Аспас Сельта (Виго)
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