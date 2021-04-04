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Куман: В ноябре не могли представить, что Барса будет бороться за победу в Ла Лиге и Кубке
Наставник "сине-гранатовых" рассказал, что руководство верит в команду
FCB
Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями насчет нового руководства клуба.
"Да, они очень довольны. Это нормально после произошедших изменений. В ноябре мы не могли представить, что будем бороться за победу в Ла Лиге, что будем в одном матче от победы в Кубке Испании.
Мы знаем, что должны продолжать работать и побеждать. Как говорил президент, присутствует уверенность, и теперь и тренерам, и игрокам нужно себя проявить", – рассказал наставник "блауграны".
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