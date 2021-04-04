Куман: В ноябре не могли представить, что Барса будет бороться за победу в Ла Лиге и Кубке

Главный тренер каталонской "Барселоны" Рональд Куман поделился мыслями насчет нового руководства клуба.

"Да, они очень довольны. Это нормально после произошедших изменений. В ноябре мы не могли представить, что будем бороться за победу в Ла Лиге, что будем в одном матче от победы в Кубке Испании.

Мы знаем, что должны продолжать работать и побеждать. Как говорил президент, присутствует уверенность, и теперь и тренерам, и игрокам нужно себя проявить", – рассказал наставник "блауграны".