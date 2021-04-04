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20 млн для Райолы и 20 - для отца Холанда. Стали известны детали встречи в Барсе
За Эрлинга Холанда требуют баснословных денег
Goal.com
Стали известны подробности встречи Мино Райолы и отца звездного нападающего с руководством "Барселоны".
Мино Райола требует 20 млн евро в виде комиссионных для себя, а также 20 млн - для отца Холанда. К этому добавится цена трансфера, которая тоже будет низкой. Также, по информации источника, была обсуждена зарплата нападающего в "Барселоне". Она должна составить 30 млн евро в год.
Однако, близкий к семье Холанда норвежский экс-футболист Ян Оге Фьёртофт сообщает, что на встрече были обсуждены лишь общие вопросы, касающиеся перехода игрока. По данным Фьёртофта, никакая информация о комиссионных и зарплате не обсуждалась.
Согласно данным Transfermarkt, цена норвежского нападающего составляет 110 млн Евро.
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