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20 млн для Райолы и 20 - для отца Холанда. Стали известны детали встречи в Барсы

Испания
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За Эрлинга Холанда требуют баснословных денег

20 млн для Райолы и 20 - для отца Холанда. Стали известны детали встречи в Барсы

Goal.com

Новина українською

Стали известны подробности встречи Мино Райолы и отца звездного нападающего с руководством "Барселоны".

Мино Райола требует 20 млн евро в виде комиссионных для себя, а также 20 млн - для отца Холанда. К этому добавится цена трансфера, которая тоже будет низкой. Также, по информации источника, была обсуждена зарплата нападающего в "Барселоне". Она должна составить 30 млн евро в год.

Однако, близкий к семье Холанда норвежский экс-футболист Ян Оге Фьёртофт сообщает, что на встрече были обсуждены лишь общие вопросы, касающиеся перехода игрока. По данным Фьёртофта, никакая информация о комиссионных и зарплате не обсуждалась.

Согласно данным Transfermarkt, цена норвежского нападающего составляет 110 млн Евро.

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В статье: Барселона Мино Райола Эрлинг Холанд
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Источник:
City Xtra

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