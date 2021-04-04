  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Матч Кадис – Валенсия был прерван на 25 минут из-за расизма
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Матч Кадис – Валенсия был прерван на 25 минут из-за расизма

Испания
(1 голосов)

Игрок гостей Диакаби обвинил в этом соперника

Матч Кадис – Валенсия был прерван на 25 минут из-за расизма

Getty Images

Новина українською

Матч 29-го тура Ла Лиги "Кадис" – "Валенсия" был прерван в первом тайме.

Между защитником "летучих мышей" Диакаби и игроком Кадиса Хуаном Калой произошел конфликт. Гвинеец обвинил соперника в расизме и покинул поле. Его партнеры по команде ушли вслед за ним в знак солидарности.

Позже Диакаби попросил одноклубников возобновить игру, но тренер заменил его на Уго Гильямона.

Кала заявил, что не употреблял расистские выражения. Судья матча Хименес подтвердил эти слова. Спустя 25 минут после этого «Валенсия» решила возобновить игру.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Валенсия (Испания) Кадис Муктар Диакаби
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Cope

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (13)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
04.04.2021 в 22:54
Анекдот: Где-то в Африке негр прибивает к стенке своей хижины портрет Чапаева. Жена негра спрашивает его: А кто это такой?... Негр отвечает: Не знаю кто, но говорят, что так белых ..уярил!!!
Ответить
0
-1
avatar
Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
04.04.2021 в 22:43
Если расизм был и можно доказать - тогда ок. Но если, как всегда, фантазии темнокожих, то пора бы уже по шапке надавать
Ответить
+3
0
football_soccer (Украина)
04.04.2021 в 22:30
-- Он назвал меня чёрным уродом!— Да, назвал.— Это расизм. Так нельзя.— Но ты чёрный и ты урод, Эрни. Это факты (с) ;)
Ответить
+2
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 22:57
Ответить
0
-1
football_soccer (Украина)
04.04.2021 в 22:27
что значит Валенсия решила возобновить игру? как это они решили? если уже ушли с поля, это тут же технарь. Подкумарили уже со своим расизмом. Этим словом загорелые любой свой беспредел оправдывают
Ответить
+1
-2
avatar
rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
04.04.2021 в 22:24
Красную карточку и дисквалификацию на 5 матчей. Вот и весь расизм. Чтобы не повадно было. А то так любой матч прерывать можно.
Ответить
+3
-1
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.04.2021 в 22:08
Через 25 хвилин расизм закінчився . Цілих 25хв расизму ! Айяй ! Жах !
Ответить
+4
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 22:56
Ответить
0
-1
Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
04.04.2021 в 21:44
Что-то много этих негров становится в последнее время везде в новостях. Чего им спокойно не живется?
Ответить
0
-1
avatar
Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 21:52
Носатые своих союзников негров везде пропихивают. Хули, они высшая раса теперь оказывается. )) Спонсируют их, покрывают, отмазывают, вооружают, снабжают наркотой.. Жабы, чувствуя это, борзеют непомерно. Скоро их стравят с белыми и начнётся армагедец. Белая раса проиграет и вымрет.
Ответить
0
-3
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
04.04.2021 в 22:09
Нанароком мінуснув ... Солідарний !
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
04.04.2021 в 21:24
1. хуан; 2. кала
Ответить
0
-2
avatar
Барселиниус (землянин)
04.04.2021 в 21:20
Снова негра назвали негром?
Ответить
+2
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...