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Матч Кадис – Валенсия был прерван на 25 минут из-за расизма
Игрок гостей Диакаби обвинил в этом соперника
Getty Images
Матч 29-го тура Ла Лиги "Кадис" – "Валенсия" был прерван в первом тайме.
Между защитником "летучих мышей" Диакаби и игроком Кадиса Хуаном Калой произошел конфликт. Гвинеец обвинил соперника в расизме и покинул поле. Его партнеры по команде ушли вслед за ним в знак солидарности.
Позже Диакаби попросил одноклубников возобновить игру, но тренер заменил его на Уго Гильямона.
Кала заявил, что не употреблял расистские выражения. Судья матча Хименес подтвердил эти слова. Спустя 25 минут после этого «Валенсия» решила возобновить игру.
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