Примера. Блицкриг от Сельты, слишком осторожный Бетис и расизм в Кадисе

Поединок, который можно было завершать на 20-й минуте. "Алавес" забыл выйти на поле и быстро пропустил три простых гола, допуская потери прямо перед штрафной.

Героем встречи стал Яго Аспас - ветеран "Сельты" забил сам и отметился двумя ассистами, в очередной раз заставив говорить о себе как о потенциальном форварде для сборной Испании. "Фурия Роха" в последних матчах с Грецией (1:1) и Грузией (2:1) имела большие проблемы впереди.

Удаление Мурильо в начале второй половины несколько изменило планы "Сельты" на концовку, но в целом на результат уже не повлияло. Без Лукаса Переса, который не попадает в заявку из-за конфликта с тренером, "Алавес" обострял редко.

В таблице "Сельта" благодаря победе поднялась на 8-е место с 37 очками в активе; у "Алавеса" по-прежнему 23 балла и последняя, 20-я позиция.

29-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Сельта" - 1:3

Голы: Лежен, 86 - Нолито, 8, Аспас, 14, Мина, 20

"Алавес": Пачеко - Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте (Хави Лопес, 35) - Пеллистри (Иньиго Кордоба, 69), Батталья, Пина (Сайнс, 56), Риоха (Эдгар Мендес, 35) - Хота, Хоселу

"Сельта": Вильяр - Мальо, Айду, Мурильо, Мартин - Тапиа - Браис Мендес, Денис Суарес (Кевин Васкес, 81), Нолито (Бельтран, 56) - Аспас (Феррейра, 87), Мина (Фонтан, 56)

Предупреждения: Лагуардия, 20, Лежен, 52, Наварро, 65, Эдгар Мендес, 85 - Мурильо, 2, Айду, 24, Кевин Васкес, 86, Мальо, 90+3

Удаление: Мурильо, 54

Матч с двумя разными таймами. Если до перерыва команды бились за победу, то во второй половине боялись потерять ничью.

Более именитый и мастеровитый "Бетис" повел на старте благодаря пенальти, который на свои ворота привез Верду - Иглесиас с точки пробил точно в девятку. Вскоре у Каналеса был отличный шанс удваивать преимущество, но бывший мадридец смазал.

Это стало поворотным пунктом в матче. "Эльче" взбодрился, активно заиграл флангами и вскоре сравнял счет благодаря эффектному проходу и прострелу от Моренте. Милье оставалось только не промахнуться с трех метров по воротам.

Ну и все, во втором тайме не было вообще ничего, что бы заслуживало внимания. Благодаря ничьей "Бетис" сохранил 5-е место - у него 46 очков, как и у "Вильярреала", но у севильцев лучшая разница голов. Касательно "Эльче", то он остался 17-м с 26 очками. От зоны вылета команда Франа Эскрибы оторвалась на 2 балла.

29-й тур Примеры. Эльче. "Мануэль Мартинес Валеро"

"Эльче" - "Бетис" - 1:1

Голы: Пере Милья, 36 - Иглесиас, 14 (с пенальти)

"Эльче": Бадиа - Паласиос, Верду, Кальво, Мохика - Моренте (Виктор Родригес, 72), Рауль Гути, Марконе, Фидель - Каррильо, Пере Милья (Ригони, 71)

"Бетис": Браво - Эмерсон, Манди, Виктор Руис, Алейш Морено - Гвидо Родригес, Карвалью (Морон, 46) - Руибаль (Хоакин, 72), Фекир, Каналес - Борха Иглесиас (Хуанми, 27)

Предупреждения: Рауль Гути, 72 - Карвалью, 19, Виктор Руис, 47, Руибаль, 67, Гвидо Родригес, 90+2

Результат и перипетии этого матча быстро забудут, но останется в истории конфликт Калы и Диахаби. Что там сказал испанец французу пока неясно, но точно что-то расистское. Муктар в ответ вспылил и ушел с поля, за ним ушли и партнеры. Все это длилось минут 10-15.

В свете последних тенденций Кале несдобровать, хотя кто его знает? Может, там и не было ничего такого, и Диахаби просто что-то не то расслышал.

Что касается матча, то он был нескучный, мяч ходил быстро, моментов хватало в обе стороны. "Кадис" открыл счет со второго этажа благодаря удару вездесущего Калы; "Валенсия" ответила блестящей контратакой с ударом Гамейро. Были и другие шансы - например, Коррея попадал в каркас, да и Черышев бил очень близко к цели.

Дело уже шло к ничьей, когда Мауро головой замкнул очередной навес с фланга и принес три очка хозяевам. Если судить по второму тайму, то это, пожалуй, справедливо.

В таблице "Летучие мыши" остались 12-ми, имея 33 очка. У "Кадиса" 32 балла, и это 13-я позиция.

29-й тур Примеры. Кадис. "Рамон де Карранса"

"Кадис" - "Валенсия" - 2:1

Голы: Кала, 14, Мауро, 88 - Гамейро, 19

"Кадис": Ледесма - Карселен, Фали Хименес, Кала (Мауро, 46), Эспино - Сальви, Йонссон, Хосе Мари, Искьердо (Помбо, 79), Переа (Алехо, 62) - Негредо (Малбасич, 74)

"Валенсия": Доменек - Коррея (Муса, 89), Диахаби (Гильямон, 30), Габриэл, Хосе Гайя - Васс (Вальехо, 73), Рачич, Солер, Бланко (Черышев, 73) - Гедеш, Гамейро (Кутроне, 89)

Предупреждения: Сальви, 23, Кала, 26 - Диахаби, 30, Габриэл, 49