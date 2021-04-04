Примера. Севилья - Атлетико 1:0. Порадовали Реал и Барселону

Это поражение вполне может стоить "Атлетико" титула. Для команды Диего Симеоне это третья осечка в пяти турах, и конкуренты уже совсем близко. Об отрыве речь больше не идет.

"Севилья" заслужила эту победу. Стартовые полчаса игры напоминали сплошную осаду ворот гостей, которые не могли связать воедино две передачи. "Атлетико" сильно повезло, что Люк де Йонг попал в лицо Фелипе, а не в пустой угол ворот. Еще один упущенный шанс - пенальти. Кажется, Окампос все еще переживает свой промах в Кубке с "Барсой". Сегодняшняя его попытка была безобразной, и Облак легко ее отбил.

Кое-как выровнять игру "Матрасникам" удалось ближе к середине первого тайма, но без моментов. Триппьер, Коке, Сауль - провалились все и сразу. Суарес за всю игру не получил ни единой толковой передачи.

А вот у "Севильи" доставка мяча в штрафную работала прекрасно благодаря нестареющему Хесусу Навасу. Его подачи напрягали оборону "Атлетико" с первой и до последней минуты, и в итоге одна из них стала голевой - на 70-й минуте ветеран зряче навесил на дальнюю, откуда Акунья головой расстрелял ворота.

Игроки "Атлетико" апеллировали, мол, за полминуты до гола было касание рукой у Окампоса, но арбитр остался глух. В принципе, это справедливо. Надо было "Матрасникам" раньше включаться. В концовке, когда они забегали, футбольные боги от них уже отвернулись - Эрмосо с 12 метров пробил в небо, а Корреа - точно в Буну.

После этой победы "Севилья" осталась 4-й в таблице с 58 очками в активе. У "Атлетико" по-прежнему первая строчка и 66 баллов. Между ними расположились "Реал" (63 очка) и "Барса" (62 и матч в запасе).

29-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Акунья, 70

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жоан Жордан (Гудель, 87), Фернандо, Ракитич - Сусо (Папу Гомес, 77), де Йонг (Эн-Несири, 63), Окампос (Васкес, 87)

"Атлетико": Облак - Хименес, Фелипе, Эрмосо (Кондогбья, 74) - Триппьер, Коке, Сауль, Ренан Лоди (Корреа, 34) - Льоренте, Суарес, Лемар (Эррера, 74)

Предупреждения: Диего Карлос, 10, Акунья, 56 - Фелипе, 5, Суарес, 56, Льоренте, 79, Кондогбья, 86