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Примера. Севилья - Атлетико 1:0. Порадовали Реал и Барселону

Испания
(2 голосов)

Еще одна плохая игра "Матрасников"

Примера. Севилья - Атлетико 1:0. Порадовали Реал и Барселону

Фото: twitter.com/SevillaFC/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Это поражение вполне может стоить "Атлетико" титула. Для команды Диего Симеоне это третья осечка в пяти турах, и конкуренты уже совсем близко. Об отрыве речь больше не идет.

"Севилья" заслужила эту победу. Стартовые полчаса игры напоминали сплошную осаду ворот гостей, которые не могли связать воедино две передачи. "Атлетико" сильно повезло, что Люк де Йонг попал в лицо Фелипе, а не в пустой угол ворот. Еще один упущенный шанс - пенальти. Кажется, Окампос все еще переживает свой промах в Кубке с "Барсой". Сегодняшняя его попытка была безобразной, и Облак легко ее отбил.

Кое-как выровнять игру "Матрасникам" удалось ближе к середине первого тайма, но без моментов. Триппьер, Коке, Сауль - провалились все и сразу. Суарес за всю игру не получил ни единой толковой передачи.

А вот у "Севильи" доставка мяча в штрафную работала прекрасно благодаря нестареющему Хесусу Навасу. Его подачи напрягали оборону "Атлетико" с первой и до последней минуты, и в итоге одна из них стала голевой - на 70-й минуте ветеран зряче навесил на дальнюю, откуда Акунья головой расстрелял ворота.

Игроки "Атлетико" апеллировали, мол, за полминуты до гола было касание рукой у Окампоса, но арбитр остался глух. В принципе, это справедливо. Надо было "Матрасникам" раньше включаться. В концовке, когда они забегали, футбольные боги от них уже отвернулись - Эрмосо с 12 метров пробил в небо, а Корреа - точно в Буну.

После этой победы "Севилья" осталась 4-й в таблице с 58 очками в активе. У "Атлетико" по-прежнему первая строчка и 66 баллов. Между ними расположились "Реал" (63 очка) и "Барса" (62 и матч в запасе).

29-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Атлетико" - 1:0

Гол: Акунья, 70

"Севилья": Буну - Навас, Кунде, Диего Карлос, Акунья - Жоан Жордан (Гудель, 87), Фернандо, Ракитич - Сусо (Папу Гомес, 77), де Йонг (Эн-Несири, 63), Окампос (Васкес, 87)

"Атлетико": Облак - Хименес, Фелипе, Эрмосо (Кондогбья, 74) - Триппьер, Коке, Сауль, Ренан Лоди (Корреа, 34) - Льоренте, Суарес, Лемар (Эррера, 74)

Предупреждения: Диего Карлос, 10, Акунья, 56 - Фелипе, 5, Суарес, 56, Льоренте, 79, Кондогбья, 86

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В статье: Атлетико (Мадрид) Севилья
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Комментарии (18)
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Барселиниус (землянин)
05.04.2021 в 01:11
Ну вот Атлетико снова потерял очки. И Кумань стал ещё чуточку гениальнее... Да, Алекс?
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0
0
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Барселиниус (землянин)
05.04.2021 в 00:30
Севилья очень понравилась, даже не ожидал такой прыти от неё. Как не ожидал и такой слабой игры от Атлетико. Ну шо ж... Теперь Барсе завтра надо разрывать и шматовать Вальядолид, как тузик грелку. Кумань, шлемазл ты эдакий, тебе судьба даёт ещё один шанс, не прое@и его, как с Кадисом. Ах, если б ещё те два очка, блъ...
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+2
0
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Loader (Днепр)
05.04.2021 в 01:13
Кадис был вчера, подарок от АМ - сегодня. У Барселоны впереди два матча понятно с кем. Сделают там, сделают все.
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0
0
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Барселиниус (землянин)
05.04.2021 в 00:13
Теперь всё в руках Барселоны. Эль Класико стало ещё более увесистым...
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+2
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hardcorepwnz (Украина)
05.04.2021 в 00:13
Очень хорошо. Теперь победитель Эль Класико станет вполне реальным претендентом на чемпионство.
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0
0
metall5291 (Kharkiv)
05.04.2021 в 00:14
Никогда бы не подумал, что Атлетико растеряет всё.
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0
0
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hardcorepwnz (Украина)
05.04.2021 в 00:16
Слишком уж они мягко шли, не бывает так.
0
0
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Барселиниус (землянин)
05.04.2021 в 00:34
Атлетико традиционно хуже играет во второй половине сезона. Видать та накопившаяся усталость от жёстких и напряжных тренировок Симеоне даёт о себе знать.
+1
0
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Барселиниус (землянин)
05.04.2021 в 00:40
А ещё Симеоне явно и намеренно скинул два турнира с плеч. А футбольная Фортуна, как правило за это мстит. Но будем посмотреть... Их, игр, ещё есть у нас.. ))
+1
0
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Loader (Днепр)
05.04.2021 в 01:16
Да ладно. Ливерпуль практически все растерял, но слишком большой запас был. В идиотском сезоне. Реал судейки дотащили при мертвой Барселоне. Все время что-то случается.
0
0
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Blackboria (Тернопіль)
05.04.2021 в 00:14
Заруба буде до останнього туру напевно
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+2
0
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Барселиниус (землянин)
05.04.2021 в 00:45
Без сомнения. Это вам не АПЛ какая-то там..
0
0
metall5291 (Kharkiv)
05.04.2021 в 00:12
"Я на десять тыщ рванул, как на пятьсот, - И спекся.", - Высоцкий. "Песня о конькобежце", и об Атлетико тоже. Скорее всего, в ближайшем матче эль-классико и будет решаться судьба золота Ла-Лиги.
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0
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Blackboria (Тернопіль)
05.04.2021 в 00:13
Ну не тільки в Ель Класіко, Барса ще у Атлетіко не виграла
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+1
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Spokoyno (Киев)
05.04.2021 в 00:08
"Дрались, дрались поки не зрівнялись!" Ну і Суарес... весь матч не дивився, проте поставив йому найнижчу оцінку... не дивлячись, що саме Луіс видав шедевральний пас, який його партнер ЗМАРНУВАВ! Може дарма ми дивувались, що тренери Барси його так часто тримали на лаві? Ну не грає El Pistolero на "важких ногах". Хоч все одно другий бомбардир!
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Blackboria (Тернопіль)
05.04.2021 в 00:11
Та пофіг на Суареса, важливо завтра не просрати матч...
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Spokoyno (Киев)
05.04.2021 в 00:17
Так "не бути самовпевненим" це головна задача, бо скільки ми бачили, як собі до гри перемогу записували, а після матчу репу чухали!
0
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Blackboria (Тернопіль)
05.04.2021 в 00:07
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