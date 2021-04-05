"Кала назвал меня гребаным ниггером". Стали известны детали из протокола судьи матча Кадис – Валенсия

Вчера, 4 апреля, "Кадис" обыграл "Валенсию" (2:1). В рамках поединка произошел инцидент на почве расизма. Сегодня был опубликован протокол арбитра Давида Медье Хименеса.

Напомним, в первой половине встречи защитник "Валенсии" Муктар Диакаби покинул поле, заявив, что его оскорбил футболист "Кадиса" Хуан Кала. Все игроки "Лос Чес" ушли в подтрибунное помещение в знак солидарности с партнером. Матч был возобновлен почти через полчаса.