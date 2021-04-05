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"Кала назвал меня гребаным ниггером". Стали известны детали из протокола судьи матча Кадис – Валенсия

Испания
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Вновь говорим о расизме

"Кала назвал меня гребаным ниггером". Стали известны детали из протокола судьи матча Кадис – Валенсия

Фото: Marca / Автор – неизвестен

Новина українською

Вчера, 4 апреля, "Кадис" обыграл "Валенсию" (2:1). В рамках поединка произошел инцидент на почве расизма. Сегодня был опубликован протокол арбитра Давида Медье Хименеса.

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Напомним, в первой половине встречи защитник "Валенсии" Муктар Диакаби покинул поле, заявив, что его оскорбил футболист "Кадиса" Хуан Кала. Все игроки "Лос Чес" ушли в подтрибунное помещение в знак солидарности с партнером. Матч был возобновлен почти через полчаса.

"На 29-й минуте я прервал поединок из-за конфликта между игроками. Футболист "Валенсии" Муктар Диакаби получил желтую карточку за споры с соперником, а также сказал мне следующее: "Он назвал меня гребаным ниггером", указывая на Хуана Калу. Ни один из членов моей бригады не слышал этого. Представитель "Валенсии" сообщил, что тренер команды решил заменить Диакаби и продолжить матч".

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В статье: расизм Валенсия Хуан Кала Кадис Муктар Диакаби
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Источник:
Marca

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Комментарии (4)
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Spokoyno (Киев)
05.04.2021 в 10:56
Наразі без глядачів можна таке від гравців почути, що вуха в'януть Одна не зовсім "чемна" особина намагалась образити... А так, як зараз роздмухують "полум'я расизму" от неадекват міг "модний вислів" і викласти.
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Просто Квашин (Харьков)
05.04.2021 в 11:40
активнее всего рагоняют это дело росийские ботофермы... чем пуйло еще может навредить цивилизованному миру.... Вбить раскол в западное общество это для него самое то... особеннорашисты старались, когда в США был полицейским убит чернокожий гражданин... боты путлера день и ночь лили масло в огонь....
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Spokoyno (Киев)
05.04.2021 в 12:14
Це зрозуміло... Просто коли футболіст на весь стадіон обзиває опонента БЛ... дівчам легкої поведінки на це мало хто реагує, а от від пошепки промовленого "Чорний" все норовлять до стінки поставити.
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Барселиниус (землянин)
05.04.2021 в 12:29
Ой, ну прям всего с ног до головы невиновного ниггера убили, который всего лишь мирно доставал небольшой 20-сантиметровый ножичек, шоб заточить карандашик, когда его копы попросили предъявить документы.
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