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"Кала назвал меня гребаным ниггером". Стали известны детали из протокола судьи матча Кадис – Валенсия
Вновь говорим о расизме
Фото: Marca / Автор – неизвестен
Вчера, 4 апреля, "Кадис" обыграл "Валенсию" (2:1). В рамках поединка произошел инцидент на почве расизма. Сегодня был опубликован протокол арбитра Давида Медье Хименеса.
Напомним, в первой половине встречи защитник "Валенсии" Муктар Диакаби покинул поле, заявив, что его оскорбил футболист "Кадиса" Хуан Кала. Все игроки "Лос Чес" ушли в подтрибунное помещение в знак солидарности с партнером. Матч был возобновлен почти через полчаса.
"На 29-й минуте я прервал поединок из-за конфликта между игроками. Футболист "Валенсии" Муктар Диакаби получил желтую карточку за споры с соперником, а также сказал мне следующее: "Он назвал меня гребаным ниггером", указывая на Хуана Калу. Ни один из членов моей бригады не слышал этого. Представитель "Валенсии" сообщил, что тренер команды решил заменить Диакаби и продолжить матч".
April 4, 2021
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