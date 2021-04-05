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Рамос: Завершу карьеру игрока нескоро – думаю о пятой Лиге чемпионов и забочусь о своем теле

Испания
(1 голосов)

Серхио на связи

Рамос: Завершу карьеру игрока нескоро – думаю о пятой Лиге чемпионов и забочусь о своем теле

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Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слухи о том, что он скоро повесит бутсы на гвоздь. Цитирует 35-летнего ветерана издание AS.

"Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпиаде... Я завершу карьеру, когда придет время. Хочу стать частью истории лучшего клуба мира, "Реала". На данный момент мне кажется, что повешу бутсы на гвоздь нескоро. Мое тело почувствует, когда придет время".

"Думаю, мой организм отлично справляется, я забочусь о нем. Вингеры и нападающие – это очень быстрые парни, не хотелось бы, чтобы меня упрекали в нехватке скорости. Поэтому я и тренируюсь каждый день. Добавлю, что моя семья будет иметь определяющее значение в данном вопросе. Продление контракта? Мне кажется, я заслужил право принять любое решение".

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В статье: Серхио Рамос Реал (Мадрид)
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Источник:
AS

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Комментарии (2)
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Барселиниус (землянин)
05.04.2021 в 14:11
Жаль нема кому тебе её...
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0
-1
Dr. House (Поділля)
05.04.2021 в 14:40
Дрочиус, завидовать нехорошо))).
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