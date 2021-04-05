Рамос: Завершу карьеру игрока нескоро – думаю о пятой Лиге чемпионов и забочусь о своем теле

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос прокомментировал слухи о том, что он скоро повесит бутсы на гвоздь. Цитирует 35-летнего ветерана издание AS.

"Я думаю о пятой победе в Лиге чемпионов, о чемпионате мира, Олимпиаде... Я завершу карьеру, когда придет время. Хочу стать частью истории лучшего клуба мира, "Реала". На данный момент мне кажется, что повешу бутсы на гвоздь нескоро. Мое тело почувствует, когда придет время".