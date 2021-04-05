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Серхио Рамос: Мы больше не увидим такого футболиста, как Роналдиньо

Испания
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Защитник Реала восхищен бразильцем

Серхио Рамос: Мы больше не увидим такого футболиста, как Роналдиньо

Новина українською

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос выразил восхищение бывшим футболистом "Барселоны" Роналдиньо.

"Я всегда был большим фанатом его футбола и магии. Он был особенным игроком. Время будет идти, но мы больше не увидим футболиста с таким же уровнем волшебства, оригинальности и превосходства. За время, когда мне приходилось останавливать Роналдиньо или, по крайней мере, пытаться это сделать, я понял, что его нужно ждать. Нельзя на него выбрасываться. Отобрать у него мяч было практически невозможно", — приводит слова Рамоса AS.

Роналдиньо защищал цвета "Барселоны" с 2003 по 2008 год, также он играл за "Гремио", "Пари Сен-Жермен", "Милан", "Фламенго", "Атлетико Минейро", "Керетаро" и "Флуминенсе".

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В статье: Серхио Рамос Роналдиньо Реал (Мадрид)
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