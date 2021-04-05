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Лисы из Примеры лишились главного тренера
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Фото: Офіційний сайт Алавесу
"Алавес" из Страны Басков сегодня, в понедельник, уволил своего наставника 50-летнего Абелардо Фернандеса, который возглавлял команду с января.
Под его руководством команда получила только 5 из 33 возможных зачетных пунктов.
Последней каплей стал проигранный домашний поединок с "Сельтой" 1:3. AS сообщает, что именно после этого поединка президент клуба Хосе Антонио Керехета принял решение об увольнении наставника.
"Депортиво Алавес" ценит профессионализм Абелардо во время пребывания в клубе и желает ему успехов в будущем, - говорит клуб в заявлении.
Сейчас "Алавес" занимает последнюю 20 позицию в Примере.
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