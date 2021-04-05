Стало известно, кто возглавит Алавес вместо Абелардо

Хавьер (Хави) Каллеха Ревилья возглавит "Депортиво Алавес".

Переговоры с 41-летним тренером спортивный директор "Алавеса" Серхио Фернандес провел сразу после поражения от "Сельты" со счетом 1:3.

Сегодня Каллеха должен был приехать в город Витория (Гастейс) в Стране Басков для переговоров на месте. А уже завтра он должен начать выполнять обязанности наставника.

Именно Хави Каллеха должна вывести "Алавес" на следующий поединок Примеры в басконском дерби с "Атлетиком" в Сан-Мамесе (10 апреля, начало в 17:15 по Киеву).

Каллеха был профессиональным футболистом в 1996-2012 годах, как раз с 2012 года начал работать тренером в структуре "Вильярреала". Работал с молодежью, дублерами, а затем и в тренерском штабе главной команды.

Накануне с "Алавеса" был уволен Абелардо Фернандес.

Команда занимает последнее, 20 место в Примере.