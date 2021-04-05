Инстаграм отреагировал на оскорбление "обезьяной" в адрес игрока Тоттенхэма

Защитника лондонского "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса оскорбили на почве расизма после ничьей с "Ньюкаслом" (2:2) в матче АПЛ.

24-летний игрок выложил скриншот комментария с емодзи обезьяны в Инстаграме. Он написал: "Ничего не меняется".

Для нас отвратительные расистские оскорбления в адрес Санчеса. Мы призываем соцсети принять меры, - обратился "Тоттенхэм" в соцсетях в поддержку Давинсона.

Инстаграм вскоре удалил аккаунт лица, которое оскорбило колумбийского легионера, сообщает Sky Sports.

В этом сезоне Санчес провел 31 поединок за команду, забил 2 гола.