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Инстаграм отреагировал на оскорбление "обезьяной" в адрес игрока Тоттенхэма
Удалили аккаунт
Защитника лондонского "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса оскорбили на почве расизма после ничьей с "Ньюкаслом" (2:2) в матче АПЛ.
24-летний игрок выложил скриншот комментария с емодзи обезьяны в Инстаграме. Он написал: "Ничего не меняется".
Для нас отвратительные расистские оскорбления в адрес Санчеса. Мы призываем соцсети принять меры, - обратился "Тоттенхэм" в соцсетях в поддержку Давинсона.
Инстаграм вскоре удалил аккаунт лица, которое оскорбило колумбийского легионера, сообщает Sky Sports.
В этом сезоне Санчес провел 31 поединок за команду, забил 2 гола.
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