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Инстаграм отреагировал на оскорбление "обезьяной" в адрес игрока Тоттенхэма

Испания
(1 голосов)

Удалили аккаунт

Инстаграм отреагировал на оскорбление "обезьяной" в адрес игрока Тоттенхэма

Новина українською

Защитника лондонского "Тоттенхэма" Давинсона Санчеса оскорбили на почве расизма после ничьей с "Ньюкаслом" (2:2) в матче АПЛ.

24-летний игрок выложил скриншот комментария с емодзи обезьяны в Инстаграме. Он написал: "Ничего не меняется".

Для нас отвратительные расистские оскорбления в адрес Санчеса. Мы призываем соцсети принять меры, - обратился "Тоттенхэм" в соцсетях в поддержку Давинсона.

Инстаграм вскоре удалил аккаунт лица, которое оскорбило колумбийского легионера, сообщает Sky Sports.

В этом сезоне Санчес провел 31 поединок за команду, забил 2 гола.

Читайте такжеАПЛ. Ньюкасл - Тоттенхэм 2:2. Шпоры не воспользовались шансом вскочить в первую четверку
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В статье: расизм Тоттенхэм (Лондон) Давинсон Санчес
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Комментарии (3)
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Менеджер Ср Звена (Кривой Рог)
05.04.2021 в 23:08
Та сколько можно с этими неграми носиться?
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0
-1
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
05.04.2021 в 22:58
Заипали...
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+1
-1
avatar
Просто Квашин (Харьков)
05.04.2021 в 23:42
...больно было ???
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0
0


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