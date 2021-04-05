За свой рекорд Месси получил в подарок особую футболку от Барселоны

Перед матчем Примеры с "Вальядолидом" капитан "Барселоны" аргентинец Лионель Месси получил свою награду как рекордсмен в истории каталонского клуба по количеству сыгранных матчей.

Это футболка "Барселоны" сезона 2004/05 - первого для Лионеля в клубе. На этой специальной футболке есть автографы легендарных игроков в истории "Барсы".

Лионель сфотографировался у футболки в кругу партнеров по команде, а потом - вместе со своей семьей.

"Объединенные историческим капитаном. +767", - говорится на баннере по случаю этого события.

Рекорд по количеству матчей в клубе Месси побил еще 21 марта, когда вышел на 768 матч за "Барселону" - с "Реал Сосьедад". До этого рекорд принадлежал Хави - 767 поединков. Матч с "Вальядолидом" для Лионеля уже 769-й по очереди.