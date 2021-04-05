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Примера. Барселона - Вальядолид 1:0. Спасительный Дембеле

Испания
(9 голосов)

Суперсложная победа каталонцев

Примера. Барселона - Вальядолид 1:0. Спасительный Дембеле

Фото: twitter.com/FCBarcelona/ автор неизвестен

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Им бы понедельники взять и отменить", - пел герой фильма "Бриллиантовая рука". Сегодня в Барселоне с ним согласны примерно все.

То, во что играла "Барса" в первом тайме - это не футбол, а его имитация. Ни активности, ни интересных решений, ни банального желания - ничего не было. Видя это, игроки "Вальядолида" осмелели настолько, что выбегали в контратаки каждые две-три минуты. В одном из таких выпадов Кенан Кодро головой потряс перекладину.

Каталонцы кое-как пришли в себя только минут за пять до перерыва. Сперва опасный шанс после элегантной пятки от Дембеле не реализовал Месси. А через пару минут Педри мощно пробил издали, но Масип перевел удар в штангу.

Жорди - воспитанник "Барсы" - и уже по традиции он выдал сильный матч против своего родного клуба. Во втором тайме каталонцы забегали быстрее, прижали соперника к воротам, но Масип был хорош. Он блестяще отразил удар Дембеле в быстром прорыве и справился со всеми попытками Месси, который сегодня был неубедителен.

В принципе, то же самое можно сказать о почти всех каталонцах - де Йонг грешил обрезками, Альба принял с дюжину плохих решений, Гризманн так и не объявился на радарах.

Один только Дембеле продолжал переть вперед и, как ни странно, преуспел. Сперва Усман своим дриблингом организовал удаление для Плано, а на последней минуте основного времени вколотил победный мяч, воспользовавшись скидкой Араухо, который по примеру Пике в концовке играл столпа нападения.

В таблице после этой победы "Барса" вернулась на второе место с 65 очками в активе. У "Реала", с которым каталонцы сыграют на выходных, 63. Наверху турнирки все еще "Атлетико" с 66 баллами. Касательно "Вальядолида", то он остался 16-м с 27 очками.

29-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0

Гол: Дембеле, 90

"Барселона": Тер Штеген - Мингеса (Араухо, 63), де Йонг, Ленгле - Дест (Пуч, 87), Бускетс (Брейтуэйт, 64), Педри (Мориба, 77), Альба - Месси, Дембеле, Гризманн (Тринкау, 63)

"Вальядолид": Масип - Хавьер Санчес, Бруно, Оласа - Янко (Эрвиас, 65), Роке Меса, Плано, Алькарас, Начо Мартинес - Гвардиола (Маркос де Соуза, 77), Кодро

Предупреждения: Гризманн, 28, Мингеса, 43, Брейтуэйт, 84 - Бруно, 40, Гвардиола, 73, Масип, 80

Удаление: Плано, 79

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Комментарии (67)
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Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 01:34
Да уж, знатно обломались мадридасты сегодня. Уже душа плясала и сердце пело.. уж мадридаст стакан налил.. огнём томилась сигарета.. а Дембель взял да и забил.
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0
0
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Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 01:21
Строго майже всюди по вісім мінусів всім адекватним вболівальникам Барси, а Вітьку жовторилому за його какусі тут - по вісім плюсів. Співпадіння? От Чапман, от шалун
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0
-1
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ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 01:34
Я радий, що мінуси піднімають тобі настрій після чергової позорної перемоги барси
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0
0
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Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:43
До речі, Кінг оф зе Матч - Мессі. Поспішили з голосуванням - бо то мав бути Дембеле
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+1
-8
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Loader (Днепр)
06.04.2021 в 00:47
Это трагедия для Месси. Он все время тащит и не всегда итог великолепен.
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0
-8
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Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 00:39
А Кумань ледве не обісрався в кінці. Стояв, мов рак варений. Оце геніальний тренер! Це ж треба було так усе розрахувати, шоб аж тільки на останній хвилині... Так, Алекс, Кумань геніальний тренер?
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+1
-10
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Loader (Днепр)
06.04.2021 в 00:44
Товарищ. ваша позиция известна. Перестаньте гнать на икону. Ведь может стать он через пару месяцев символом.
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+1
-9
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Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 00:57
А может и не стать. Так шо на всякий случай будем гнать.
0
-2
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Loader (Днепр)
06.04.2021 в 01:02
"Меня терзают смутные сомнения..."(с)
0
-2
avatar
Loader (Днепр)
06.04.2021 в 00:39
Не знал. что игра Барсы сегодня и пропустил. Сохранил нервы. Дембеле спасибо, таки может.
Ответить
+1
-10
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:40
Дуже схоже на те, що Куман таки відібрав ПлейСтейшн у Дембеле
Ответить
+3
-9
avatar
Loader (Днепр)
06.04.2021 в 00:40
Авжеж.
+1
-10
avatar
Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 00:41
И теперь играет сам...
+1
-9
avatar
Loader (Днепр)
06.04.2021 в 00:52
Говорю тебе "нет", потому что верю.
0
-4
avatar
Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 01:02
Свидетель Кумана?
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
06.04.2021 в 01:05
Свечку не держал, но догадываюсь.
0
-1
avatar
Loader (Днепр)
06.04.2021 в 01:15
Какие-то долб.бы минусуют упорно. Упоротые, видимо.
0
-1
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 01:18
Та звісно хто мінусує - Чапмани чапманять мінуси. Д е б і л и, ...ть
0
-1
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 01:22
Це я. Вирішив вам підкинути. Поздоровити з перемогою
0
0
Ol-g (Одесса)
06.04.2021 в 00:30
Єнот фізрук.
Ответить
+2
0
avatar
Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.04.2021 в 00:30
Мне всегда нравится, когда команда, которая играет против Барселоны и ее устраивает счёт, всячески тянет время, придумывает себе травмы и повреждения, готова у своего игрока принять роды прямо на газоне и в итоге на последних минутах получает ГОЛ !!! Это и есть высшая справедливость футбола. Ибо не .уй... Что касается арбитра, то за ним явно, в первые полчаса времени, просматривается попытка разогреть ситуацию на футбольном поле. Не замеченный толчок Месси, удар локтем в лицо Гризманна, нет пенальти на Десте - всё это было для того, чтобы разжечь каталонские эмоции. Но... Барса была готова к такому судейству и шансы помочь Реалу арбитр не получил. Вобщем, программа матча была выполнена на 100 %. Три очка вымучили (нужно признать честно, это были мучения) и сохранили и Месси и Де Йонга на класико. Поздравления всем, кто за Барсу!
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+5
-9
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 00:37
Ще й пам'ятник цим мученикам потрібно поставити типу суддя в футбольці месі
Ответить
+7
-3
ЯрыЛо (Kryvyj Ryh)
06.04.2021 в 00:25
Даже если бы ничья, в таблице барса была бы впереди реала , а атлетико я чувствую "плывёт" потихоньку и сам ещё натворит себе дел
Ответить
+1
-8
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:38
Якби була нічия, то в суботу у Ель Класико треба було б перемагати обов'язково, та ще й з різницею у два м'ячі - а інакше то по сумі двох матчів Мадрід випередив би Барсу. А от зараз вже реалівцям кров з носа треба вигравати, а це вже зовсім інша тактика на гру від лисого буде
Ответить
0
-8
avatar
MES QUE UN CLUB
06.04.2021 в 00:12
О+¥€ть товарищи!! Вот это повезло.
Ответить
+1
-8
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:13
Нє, ну правильніше сказати - Дотиснули
Ответить
+3
-8
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 00:15
Швидше додриснули дотиснули - це коли тиснули, а гра була рівна поки судєйка не допоміг
+8
-4
Michael-K (Івано-Франківськ)
06.04.2021 в 00:23
ВікторАплодісмєнт (Київ) Не факт, що вилучення сильно допомогло Барсі в атаці. До нього просто автобус Вальядолідний був, а після- ще й вікна всі позакривали, взагалі дихати не було чим...)))). Так і задихнутись можна було, але Дембеле видьорнув шнур і видавив вікно ))))
+1
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2021 в 00:14
'|'@ | )@
Ответить
0
-8
avatar
Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 00:14
Алекс, можно же просто написать: О Х У Е Т Ь !
Ответить
+1
-8
avatar
MES QUE UN CLUB
06.04.2021 в 00:15
А вдруг витя аплодисмент забанит?
+1
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2021 в 00:16
ох, у йетти, ох, у йетти появились дети!)))
+1
-8
avatar
Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 00:16
Банит Алграб. Мой друг кстати.
+1
-8
avatar
MES QUE UN CLUB
06.04.2021 в 00:18
+2
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2021 в 00:23
м-да, ну и друзья у тебя... таких друзей - закуй и в музей!)))
0
-9
avatar
Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 00:47
"Минуточку... Это наш друг... Сам дурак!" ( Двенадцать стульев) )))
0
-6
avatar
Spokoyno (Киев)
06.04.2021 в 00:18
Навіть така перемога варта ТРЬОХ балів. Хоч на чемпіонство з такою грою важко розраховувати
Ответить
+1
-8
avatar
MES QUE UN CLUB
06.04.2021 в 00:19
Согласен с Вами Андрей Владимирович.
+1
-8
avatar
Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 00:23
Кстати, Алекс, ты зачем намедни шановного Спокойно Петром Васильевичем обозвал? Шановный был в недоразумении.
0
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2021 в 00:24
потому что иннокентий дормидонтович на него не обижается
0
-9
avatar
Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 00:51
Как и ты на меня, Роман Никандрович. )))
0
-4
football_soccer (Украина)
06.04.2021 в 00:12
сколько смотрю испанский чемпионат, просто не могу выкупить, какие вещества употребляют испанские судьи. Вот самые некомпетентные судьи это, однозначно, английские, там каждый тур скандалы. А вот самые упоротые это испанские. В первом тайме ни главный ни боковые, не видели явных фолов в обе стороны, Гризманна с локтя убрали, не заметил, Деста защитник уработал, стоя одной ногой в своей штрафной, даже не посмотрел вар. В сторону Барсы он тоже фолов не видел. Ну а удаление это просто за гранью, типок срывает атаку, это ведь желтая, но ему судья достает сразу красную, пока другой типок, нагло въехавший Дембеле ногой в лоб, остался вообще не при делах Ну а че, удалил же, а там какая ему разница кого? ) Знаете, иногда лучше смотреть вар по 5 минут, как делает это Монзуль, чем исполнять такое, как исполняют в Испании.
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+4
-4
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MES QUE UN CLUB
06.04.2021 в 00:14
Судья действительно чудил.
Ответить
+3
-8
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:18
В обидві сторони - в першому таймі кучу фолів проти Барси не свистів
+1
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2021 в 00:18
видимо, был в доле на ставке по удалению именно этого игрока)))
Ответить
0
-8
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:18
0
-8
avatar
Барселиниус (землянин)
06.04.2021 в 00:08
Куме, а шо це було?
Ответить
0
-8
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 00:10
Це реальний клас барси був. Коли супротивник не налаштований здавати гру, то залишається надія на суддю та везіння
Ответить
+8
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2021 в 00:10
мабуть, нло
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+1
-8
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:11
Брати Гадюкіни? ))
0
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2021 в 00:11
сёстры зайцевы!))))))))
0
-8
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:04
Алграб і Чампани - П Н Х
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+4
-8
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 00:05
Іди в задніцу, Боря після такої гри ваше місце біля параші
Ответить
+8
-3
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:09
Вітьок, якщо тебе задниці цікавлять, то пробач, але я не по цьому ділу - то тобі до Алграба і Чапманів. А якщо про футбол - тебе пам'ять підводить? Вже забув як Мадрід мучався з Вальядолідом недавно? В суботу можна і нічийку розкатати. Головніше перемогти Атлетіко на Камп Ноу
+1
-9
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 00:12
Нічийка? ти дуже наївний
+8
-3
avatar
Spokoyno (Киев)
06.04.2021 в 00:03
Все по-старому Ледь вишкрябали... Можна звернути на те, що матчі після збірних завжди важки для Барселони. До того у Мессі гра не йшла, утім більшість атак все одно спрямовували через нього. Ну і Гризманн - невидимка, хоч Дембеле нарешті забив! З такою грою на чемпіонство важко розраховувати...
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+2
-8
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Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:06
Та гра начеб то йшла і у Мессі, і у інших - але постійно не вистачало чогось, точності чи шо - Масіп ловив усе - м'яч завжди відскакував поруч з ним...
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+2
-8
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 00:07
Не вистачало видалень та лівих пенальті але потім суддя схаменувся
+8
-3
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 00:03
"Барса набрала ход" "Куман пастроіл ігру" "судді всегда протів барси" ну вилазьте далі нести футбольний брєд, олені
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+8
-4
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
06.04.2021 в 00:20
витя - беспилотник, ну ты не придуривайся. Да, Барса набрала ход... А затем были две недели игр сборных. Как следствие этого, ход был приостановлен.. А ты где был две недели? В пьяном угаре? Да, Куман пОстроил игру.. А что, тебе завидно, балбес? Или ты не согласен, что великая Барселона уже реально претендует на чемпионский трофей? Вобщем, витя - беспилотник, олень ты безрогий. Я понимаю, что ты сейчас навзрыд истерично плачешь. Тебя огорчил Дембеле... И все же, не тиражируй здесь бред...
Ответить
+4
-9
avatar
ВікторАплодісмєнт (Київ)
06.04.2021 в 00:32
Да ти прям по команді зі стойла виліз та ще так пізно і написав свої дитячі відмазки
+8
-1
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:02
Йоли пали, моцний біло-фіолетовий автобус попався. Валідольний матч - мазала Барса, мазав Вальядолід... Грізман, паразит, Україні забив, Казахстану забив, а тут в пусті ворота не може попасти Добре, що Дембеле виручив
Ответить
+4
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2021 в 00:02
вальядолидный
Ответить
+3
-8
avatar
Blackboria (Тернопіль)
06.04.2021 в 00:02
Точно
+3
-8
Michael-K (Івано-Франківськ)
06.04.2021 в 00:15
Я теж про це подумав, коли матч дивився: коли вболівав проти Грізмана з Францією, то і грав добре і паси віддав козирні і гол забив, а коли за Барсу, то хєрня-хєрньою... За ті бабки, що його купили і ту з/п яку отримує мав би хоть трохи відпрацьовувати...
Ответить
0
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
06.04.2021 в 00:19
у антонины пмс, наверное
+1
-8
TIRAN (Донецк (Украина!))
05.04.2021 в 23:57
дожали алени
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+1
-8


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