Примера. Барселона - Вальядолид 1:0. Спасительный Дембеле

"Им бы понедельники взять и отменить", - пел герой фильма "Бриллиантовая рука". Сегодня в Барселоне с ним согласны примерно все.

То, во что играла "Барса" в первом тайме - это не футбол, а его имитация. Ни активности, ни интересных решений, ни банального желания - ничего не было. Видя это, игроки "Вальядолида" осмелели настолько, что выбегали в контратаки каждые две-три минуты. В одном из таких выпадов Кенан Кодро головой потряс перекладину.

Каталонцы кое-как пришли в себя только минут за пять до перерыва. Сперва опасный шанс после элегантной пятки от Дембеле не реализовал Месси. А через пару минут Педри мощно пробил издали, но Масип перевел удар в штангу.

Жорди - воспитанник "Барсы" - и уже по традиции он выдал сильный матч против своего родного клуба. Во втором тайме каталонцы забегали быстрее, прижали соперника к воротам, но Масип был хорош. Он блестяще отразил удар Дембеле в быстром прорыве и справился со всеми попытками Месси, который сегодня был неубедителен.

В принципе, то же самое можно сказать о почти всех каталонцах - де Йонг грешил обрезками, Альба принял с дюжину плохих решений, Гризманн так и не объявился на радарах.

Один только Дембеле продолжал переть вперед и, как ни странно, преуспел. Сперва Усман своим дриблингом организовал удаление для Плано, а на последней минуте основного времени вколотил победный мяч, воспользовавшись скидкой Араухо, который по примеру Пике в концовке играл столпа нападения.

В таблице после этой победы "Барса" вернулась на второе место с 65 очками в активе. У "Реала", с которым каталонцы сыграют на выходных, 63. Наверху турнирки все еще "Атлетико" с 66 баллами. Касательно "Вальядолида", то он остался 16-м с 27 очками.

29-й тур Примеры. Барселона. "Камп Ноу"

"Барселона" - "Вальядолид" - 1:0

Гол: Дембеле, 90

"Барселона": Тер Штеген - Мингеса (Араухо, 63), де Йонг, Ленгле - Дест (Пуч, 87), Бускетс (Брейтуэйт, 64), Педри (Мориба, 77), Альба - Месси, Дембеле, Гризманн (Тринкау, 63)

"Вальядолид": Масип - Хавьер Санчес, Бруно, Оласа - Янко (Эрвиас, 65), Роке Меса, Плано, Алькарас, Начо Мартинес - Гвардиола (Маркос де Соуза, 77), Кодро

Предупреждения: Гризманн, 28, Мингеса, 43, Брейтуэйт, 84 - Бруно, 40, Гвардиола, 73, Масип, 80

Удаление: Плано, 79