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Коутинью проведут третью операцию

Испания
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Для него сезон - завершен

Коутинью проведут третью операцию

Новина українською

Бразильский полузащитник "Барселоны" Филипе Коутинью продолжает восстанавливаться от травмы.

28-летний центрхав улетел в Бразилию, там он будет в третий раз прооперирован. Ему придется артроскопией удалять часть мениска.

Скорее всего, Коутинью пропустит остаток сезона, сообщает Marca. Вернется он только в конце мая.

Первая операция была проведена в январе. После нее бразилец продолжал чувствовать дискомфорт. В марте была проведена повторная операция, предполагалось, что он сыграет в конце апреля. Однако восстановление после второй операции было неудачным.

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В этом сезоне Филиппе провел 14 матчей за клуб во всех турнирах, забил 3 мяча и сделал 2 результативные передачи.

Напомним, что Филиппе Коутинью "Барселона" арендует у немецкой "Баварии".

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В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Коутиньо Филиппе Коутиньо
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